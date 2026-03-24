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Gerson Brenner: relembre personagem de Rainha da Sucata, no ar em Vale a Pena Ver de Novo

A reprise da novela vai ao ar na TV Globo de segunda a sexta, logo após a Sessão da Tarde, por volta das 17h05, horário de Brasília

Estadão Conteúdo
fonte

A novela Rainha da Sucata, que tem Gerson Brener no papel de Caio, está passando no quadro Vale a Pena Ver de Novo, da TV Globo (Reprodução)

O ator Gerson Brenner morreu nessa segunda-feira, 23, aos 66 anos. Conhecido por trabalhos em novelas da TV Globo nos anos 1990, ele estava internado em um hospital de São Paulo desde o dia 16 com quaro de sepse - e faleceu em decorrência de falência múltipla dos órgãos, segundo a TV Globo.

Brenner ganhou projeção ao integrar o elenco de produções como Rainha da Sucata e Corpo Dourado, sua última novela. Sua trajetória na televisão foi interrompida em 1998, após ser baleado na cabeça durante um assalto na Rodovia Ayrton Senna, que liga os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

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Na ocasião, o ator seguia para uma gravação quando foi atingido. O projétil atravessou o lado esquerdo do cérebro, causando perda de massa encefálica e comprometendo funções como fala e locomoção. Ele tinha 42 anos.

Personagem em reprise

Um dos trabalhos que marcaram sua carreira está novamente no ar. Rainha da Sucata é exibida atualmente no Vale a Pena Ver de Novo e entra em sua última semana de reprise.

Na novela, Brenner interpretou Gerson Giovanni, filho mais velho de Armênia, personagem de Aracy Balabanian. O personagem era irmão de Geraldo, vivido por Marcello Novaes, e de Gino, interpretado por Jandir Ferrari.

Na trama, Gerson é apresentado como instrutor de paraquedismo e inicia a história noivo da protagonista Maria do Carmo, papel de Regina Duarte. O relacionamento entre Gerson e Maria do Carmo se desgasta ao longo da trama por conflitos frequentes, ciúmes e instabilidade, e ele passa por diferentes relacionamentos ao longo da narrativa.

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