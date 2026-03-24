Filha de Gerson Brenner relembra momento especial com o pai

A influenciadora Vica Brenner, filha do ator Gerson Brenner, homenageou o pai na madrugada desta terça-feira, 24, ao publicar um raro vídeo em família em seu perfil no Instagram. Nas imagens, Vica e Gerson estão em um veículo adaptado. "Olha quem está tirando onda de carro!", brincou a influenciadora, filmando o sorriso do pai.

O ator morreu nesta segunda-feira, 23, aos 66 anos. Segundo a TV Globo, ele faleceu em decorrência de falência múltipla dos órgãos, no Hospital São Luiz, no Itaim, zona sul de São Paulo, onde estava internado desde o último dia 16 com um quadro de sepse.

Brenner, que foi um dos galãs da TV Globo nos anos 1990, ficou conhecido por papéis em Rainha da Sucata e Corpo Dourado, sua última novela. O ator teve a carreira interrompida após ser baleado na cabeça durante um assalto na Rodovia Ayrton Senna, no Rio de Janeiro, em 1998.

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O projétil que feriu o ator durante o assalto atravessou o lado esquerdo do cérebro. Houve perda de massa encefálica e funções importantes, como fala e locomoção, foram comprometidas. No dia do crime, Brenner seguia para o Rio de Janeiro para uma gravação na TV Globo. Ele tinha, na época, 42 anos.

Ainda em suas redes sociais, Vica lamentou a morte do pai. "É o fim do caminho. Estou sentada na poltrona do ônibus, indo para uma viagem não programada. Diferente do entusiasmo, o que eu sinto é a falta", escreveu a influenciadora em seu perfil no Instagram.

"A cada minuto que durmo, acordo 40 segundos. E, enquanto estou acordada, me sinto ridiculamente lúcida ao ponto de entender que não daria para viver tudo o que eu sonhei nessa vida. Sempre me faltaria o sonho de ser a menina do meu pai, de ganhar colo, de ser filha", continuou.

"Agora... agora é o fim do caminho. Ele nunca mereceu percorrê-lo numa cadeira de rodas. Inclusive, espero que esteja correndo agora. É o começo de um novo caminho. Seja lá qual for a missão dele nessa terra, acabou. Ele conseguiu. O cara mais forte que já existiu. Que conversava pelo olhar. Palavras eram desnecessárias perto da transparência dos seus olhos. Vou morrer de saudades... principalmente de tudo o que não vivemos", finalizou.

Velório

O velório de Gerson Brenner será realizado nesta quarta-feira, 25, das 9h às 12h, no Cemitério da Quarta Parada, na zona leste de São Paulo. Na sequência, o corpo será encaminhado para cremação, marcada para as 13h, no Crematório Vila Alpina, na mesma região.