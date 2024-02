Como vai ser Paraíso Tropical hoje? Confira o resumo da novela desta segunda-feira (19)

A novela "Paraíso Tropical" desta segunda-feira (19), em reprise no Vale a Pena Ver de Novo pela Rede Globo, tem reviravoltas e detalhes surpreendes.

A dramaturgia de Gilberto Braga e Ricardo Linhares, vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 17h05, logo após a Sessão da Tarde. Confira o resumo de hoje (19).

Resumo completo de 'Paraíso Tropical' desta segunda-feira (19)

Antenor convida Lúcia para ir a um desfile de joias, que diz não simpatizar com ele e rejeita o convite. Antenor, então, deixa um cartão de contato com ela.

Hermínica diz que Lúcia etá sendo inflexível e a incentiva a aceitar. Fred se preocupa quando Olavo lhe diz que vai levar Bebel para jantar. Belisário sugere que Bebel seja mais suave e delicada. Tiago e Paula montam um plano para que Taís não falte ao desfile. Clemente telefona para Taís e finge ser um ricaço que quer encontrá-la no desfile.

Mateus termina com Gisela. Camila diz que está feliz com Fred. Rita comenta com Susaninha que se contasse o que sabe não haveria casamento. Vidal convida Gilda para ir ao desfile com ele. Gilda demonstra seu interesse por Gustavo, que fica cismado. Marion organiza um jantar para Bilac e Lutero. Mateus conta para mãe o seu encontro com Antenor. Lúcia procura Antenor e reclama por ele ter procurado Mateus. Antenor propõe um jogo: que ela saia três vezes com ele para que ele prove que não é como ela pensa.

Lúcia aceita. Antenor conta para Daniel que Lúcia é perfeita para ser a mãe de seu filho. A festa começa. Paula anuncia o lançamento da coleção de Evaldo Rocha. Taís fica lívida. Todos reagem bem ao desfile. Daniel diz a Taís que financiou a produção e o desfile de Evaldo e que descobriram o golpe dela das fotos montadas. Paula avisa que ela pode ir para a cadeia pelo que fez com Evaldo e que eles planejaram a compra feita por Vidal. Taís implora para não ser presa.

Paula diz que foi usada por Taís e expulsa-a da sala. Taís vai embora jurando que não foi derrotada. Virgínia se surpreende ao saber que Mateus foi o responsável por Antenor voltar a dar a mesada. Bebel se atrapalha no jantar com Olavo e a comida de seu prato cai no chão, fazendo um garçom escorregar. Camila fica enciumada ao ver Mateus acompanhado.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com