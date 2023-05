Chocolate com Pimenta: quem é a atriz que fez Cássia? Veja como Luiza Curvo está hoje

No ar na faixa especial das tardes da Globo, Chocolate com Pimenta está sendo reprisada desde o último dia 30 de setembro. A trama de Walcyr Carrasco - que é uma das mais reexibidas da história da TV brasileira tamanho o sucesso - gira em torno das reviravoltas envolvendo os personagens Ana Francisca (Mariana Ximenes), Danilo (Murilo Benício) e Olga (Priscila Fantin).

Quem é a atriz que fez Cássia?

Na reprise de Chocolate com Pimenta, Cássia é irmã de Olga e a melhor amiga de Bernadete (Kayky Brito). Após reviravolta, porém, a personagem descobre que Bernadete é um menino e os dois terminam a novela juntos. A mocinha é interpretada por Luiza Curvo.

Como Luiza Curvo está hoje?

À época com 18 anos de idade, Luiza Curvo mudou duas décadas depois. Veja como está a atriz hoje, aos 37 anos:

Luiza Curvo está fora das telinhas desde 2018, quando participou da série Conselho Tutelar da Record. Chocolate com Pimenta foi seu último trabalho na Globo, onde participou de diversas novelas e séries durante a infância e adolescência, como Sonho Meu (1993), Malhação (1996) e A Viagem (1994).

Atualmente, aos 37, ela se divide na carreira de atriz de teatro, artista plástica e cenógrafa

Qual a história de Chocolate com Pimenta?

Ambientada nas décadas de 1920 e 1930, Chocolate com Pimenta conta a história de Ana Francisca, moça simples e ingênua que se apaixona por Danilo ao chegar à cidade de Ventura. O casal é alvo das armações de Olga, que é apaixonada pelo rapaz.

Depois de ser humilhada pela população, a protagonista jura vingança, se casa com o milionário Ludovico (Ary Fontoura) e vai morar no exterior.

Anos depois, Ana Francisca retorna à cidade após a morte do marido, disposta a dar o troco em todos que riram dela no passado. Seu principal objetivo é tirar dali a fábrica de chocolates do falecido, empresa que movimenta a economia local.

Que horas Chocolate com Pimenta é exibida?

A reprise de Chocolate com Pimenta vai ao ar de segunda a sexta-feira na faixa especial das tardes da Globo, às 14h45min, depois do Jornal Hoje.

Quando Chocolate com Pimenta foi ao ar?

Chocolate com Pimenta foi originalmente exibida entre os anos de 2002 e 2003, no horário das 18h da grade da Globo.