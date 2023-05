Qual a novela que vai ficar no lugar de Chocolate com Pimenta? Veja a programação da TV Globo

No ar na faixa especial das tardes da Globo, Chocolate com Pimenta está sendo reprisada desde o último dia 30 de setembro. A trama gira em torno das reviravoltas envolvendo os personagens Ana Francisca (Mariana Ximenes), Danilo (Murilo Benício) e Olga (Priscila Fantin).

A novela de Walcyr Carrasco, que é uma das mais reexibidas da história da TV brasileira, porém, já tem data para chegar ao fim e substituta. Confira!

Qual a novela que vai ficar no lugar de Chocolate com Pimenta?

A emissora dos Marinho finalmente bateu o martelo em relação à novela que vai substituir Chocolate com Pimenta a partir do dia 24 de julho, segundo informou com exclusividade a coluna Observatório da TV. De acordo com o site, Escrito nas Estrelas irá ocupar a faixa após o Jornal Hoje.

Qual a história de Escrito nas Estrelas?

Na novela de Elizabeth Jhin, Ricardo Aguillar (Humberto Martins) é um médico conceituado, dono de uma clínica de reprodução assistida e tem verdadeira adoração pelo único filho, Daniel (Jayme Matarazzo).

Os dois amam-se profundamente, mas têm objetivos e temperamentos opostos. Viviane (Nathália Dill), uma mulher adorável, surge de forma inesperada na vida de ambos, desencadeando uma série de conflitos e um amor que transcende os limites da vida humana.

Que horas Escrito nas Estrelas vai ser exibida?

A reprise de Escrito nas Estrelas vai ao ar de segunda a sexta-feira na faixa especial das tardes da Globo, às 14h45, depois do Jornal Hoje.

Quando Escrito nas Estrelas foi ao ar?

Escrito nas Estrelas foi originalmente exibida no ano de 2010, no horário das 18h da grade da Globo.