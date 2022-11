'Chocolate com Pimenta': qual o final de Olga? Vilã ainda prepara maldades contra Aninha

No ar nas tardes da Globo, no “Vale a Pena Ver de Novo”, quadro que reprisa novelas antigas da emissora, “Chocolate com Pimenta” voltou no último dia 30 de setembro. A trama gira em torno das reviravoltas envolvendo os personagens Ana Francisca (Mariana Ximenes), Danilo (Murilo Benício) e Olga (Priscila Fantin).

Qual o final de Olga?

Olga ainda prepara muitas maldades para separar o casal Aninha e Danilo. Mas, no final da trama, os pombinhos finalmente terão seu final feliz.

No último capítulo, Ana parte de balão ao lado do filho Tonico (Guilherme Vieira) e do amigo Miguel (Caco Ciocler). Este, porém, leva Aninha ao encontro do amado. Posteriormente, ela anuncia que está grávida de Danilo. A filha do casal recebe o nome da avó de Francisca, Carmem (Laura Cardoso).

Obrigado a se conformar, Olga se torna manicure no salão da mãe, Marieta (Tânia Bondezan). Ela cede aos encantos do soldado Peixoto (Ângelo Paes Leme) e casa com o galã. Entre quatro paredes, arde de desejo por ele.

Qual a história de ‘Chocolate com Pimenta’?

Ambientada nas décadas de 1920 e 1930, “Chocolate com Pimenta” conta a história de Ana Francisca (Mariana Ximenes), moça simples e ingênua que se apaixona por Danilo (Murilo Benício) ao chegar à fictícia cidade de Ventura. O casal é alvo das armações de Olga (Priscila Fantin), apaixonada pelo rapaz.

Depois de ser humilhada pela população, a protagonista jura vingança, se casa com o milionário Ludovico (Ary Fontoura) e vai morar no exterior.

Anos depois, Ana Francisca retorna à cidade após a morte do marido, disposta a dar o troco em todos que riram dela no passado. Seu principal objetivo é tirar dali a fábrica de chocolates do falecido, empresa que movimenta a economia local.

Que horas ‘Chocolate com Pimenta’ é exibida?

A reprise de “Chocolate com Pimenta” vai ao ar de segunda a sexta-feira no “Vale a Pena Ver”, exibido às 14h45min, antes da “Sessão da Tarde”.

Quando ‘Chocolate com Pimenta’ foi ao ar?

“Chocolate com Pimenta” foi originalmente exibida entre os anos de 2002 e 2003, no horário das 18h da grade da Globo, e foi escrita por Walcyr Carrasco.