Chiquititas: Veja como está o ator que fez Samuca hoje em dia

Donatto Veríssimo, mais conhecido como o nerd “cabeça” Samuca, da novela "Chiquititas", do SBT, deixou as telinhas para trabalhar como compositor, arranjador e programador na Universal Music.

Na estreia, aos 12 anos, interpretou o órfão que vivia no orfanato Raio de Luz com os demais chiquititos e, ao longo dos capítulos, se apaixonava por Cris (Cinthia Cruz) e Vivi (Lívia Inhudes). Antes da novela, a primeira vez que o artista apareceu na televisão foi em 2012, na primeira temporada do ‘Ídolos Kids’, da Record TV, com 11 anos.

Aos 22 anos, Donatto canta e compõe ao lado de cantores famosos na indústria musical brasileira, como Anitta, no projeto "Anittinha", para o Gloob, Belo e PK, na música "Indomável" e "Envolvente", sucesso na voz de Buchecha.

O ex-astro mirim também dividiu projetos com Kevin O Chris, Lexa, Lucas e Orelha, Ludmilla, Mc Rebecca, Mc Duduzinho, Mc Zaac, Nego do Borel e UM44K. Nos streamings de música, Donatto coleciona o EP "Mixtape", de 2019, e outros singles em parceria com artistas.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)