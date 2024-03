Chiquititas: Junior visita Diego no hospital após grave acidente

No capítulo da novela "Chiquititas" desta sexta-feira (1º), Bia diz para Ana que mudou de decisão e que irá morar com o pai e com Leandra. Bia garante que sempre irá visitar Ana, mas a garota fica triste. Junior vai até o hospital conversar com Andreia e fica sabendo que Diego fez a transfusão e já está bem.

Andreia diz que não tinha certeza se o filho era de Junior ou de Robert, mas que inventou isso por nunca esquecer ele. Junior diz que ela fez tudo isso por dinheiro. Carol conta para Dani que Andreia mentiu para todos sobre Diego ser filho de Junior. Paçoca faz uma ligação e conta que escutou sobre um tesouro no orfanato.

Diego acorda, mas continua frágil. Gabriela entra no quarto de Marian durante a noite e pega os fios de cabelo da menina no lixo, porém, Marian acorda e acende a luz. Gabriela inventa que foi ver se Marian estava bem e resolveu apenas limpar a mesa. Marian não acredita.

Junior diz para Andreia que ela terá que contar a verdade para Diego. Marian escuta Gabriela dizer sozinha que agora é só levar o cabelo dela para o laboratório para fazer o exame de DNA. Paçoca conversa com dois ex-colegas da época que moravam na rua e conta sobre o tesouro escondido no orfanato.

Os três decidem ir atrás do tesouro. Marian conta sobre o que viu para Carmen. A megera responde que está se preparando para isso há um tempo e que está na hora de colocar seu plano em prática.

