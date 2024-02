Chiquititas: Gabriela conta para Maria que quer adotá-la

No capítulo da novela 'Chiquititas' desta sexta-feira (9) Thiago pergunta para Robson se ele conhece o jogador Alexsander Souza. Os garotos explicam que ele pensa que o jogador é seu pai. Robson pergunta qual o nome da mãe do garoto. Thiago diz que é Vânia Moraes. Gabriela conta para Maria que quer adotá-la. A pequena fica feliz, embora não goste do fato de virar irmã de Marian.

VEJA MAIS

Bia conta para Carol que Edgard a convidou para viajar para se afastar do pai. Carol diz que acha que a história que ele contou não está bem explicada. Carol diz que irá conversar com Edgard. Dani vê Fernando e conversa com ele. Cintia leva Vivi para a sessão de fotos e para a surpresa dela, Duda também participa das fotos.

Eduarda vê Paçoca e decide ajudá-la a se redimir de tudo de errado que ela já fez na vida. Lucia chora e fica triste com o que aconteceu com Helena, mas quer continuar escondida no orfanato. Binho avisa Neco que espalharam cartazes com fotos de Lúcia pela cidade toda.

Eduarda conversa com Paçoca e pergunta sobre o cachorro dele, Espiga. Eduarda leva o garoto até sua casa para ele comer. Gabriela avisa Mili que levará Maria para morar com ela no dia seguinte. Mili diz para Gabriela que está preocupada com Maria, se ela ficará bem com Marian. Eduarda chega com Paçoca à sua casa.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Bruno Magno)