Chiquititas: Ernestina revela complô entre Cintia, Carmen e Matilde

No capítulo da novela ‘Chiquititas’ desta quinta-feira (8) Erne permite que Carol conte a verdade para quem ela quiser. Ernestina revela ainda que Cintia, Carmen e Matilde sempre falavam sobre um tesouro. Gabriela conversa com a mãe de Maria.

Joana chora e diz que está com medo de não resistir. A mulher diz que Maria não pode ficar sozinha com Milton e faz um apelo emocionado: “Se eu morrer, cuida da Maria para mim?”. Gabi diz que cuidará muito bem de Maria se algo acontecer com ela. Carmen diz que Marian precisa se comportar urgentemente, pois Gabriela descobriu tudo sobre o passado dela.

As chiquititas chegam em Natal, no Rio Grande do Norte. Todos correm até a orla para ver a praia. Vestindo roupa de praia, as chiquititas saem do hotel correndo com Geraldo e Leandra. Todos vão até a Praia de Pirangi e comentam sobre a qualidade do quarto do hotel.

Cintia vê Matilde com a aranha Brunilda. Matilde diz que se a aranha não ficar com ela contará para todos sobre o tesouro no orfanato. Vivi empresta seu protetor solar para as chiquititas. Já na ilha deserta, Tobias e Maria Cecília andam pela mata, perdendo a esperança deles serem resgatados.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Bruno Magno)