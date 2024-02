Chiquititas: Pata e Marian discutem e ameaçam revelar segredo

No capítulo da novela ‘Chiquititas’ desta quarta-feira (07/02), Pata se exalta e Marian a chama de menina de rua barraqueira. Marian ainda diz que se algo acontecer com ela no orfanato, Carmen saberá. Simão entrega para Gabriela o documento sobre o passado de Marian. Ele conta que Carmen guardava no escritório dela.

Gabriela anota as informações e fica surpresa ao saber que a menina foi adotada tantas vezes. Carol conversa com Cintia sobre Marian e diz que ela deveria conversar com a garota. Samuca tenta reconstruir a boneca Laura como se fosse uma cirurgia. Marian assume para todas as chiquititas que foi ela mesma quem destruiu a boneca e que não sente remorso algum.

Na direção, Cintia diz para Marian que ela fez muito bem e que possui seu total apoio. Helena chama a polícia, diz que invadiram sua casa e levaram Lúcia. Samuca devolve a boneca Laura arrumada. Maria fica feliz e emocionada. Gabriela vai até a casa dos antigos pais adotivos de Marian.

Milton vai até o orfanato buscar Maria para levá-la até o hospital para ver a mãe, Joana. A menina diz que quer que a mãe se cure rápido. Gabriela chega em casa e coloca Carmen contra a parede. A mulher pergunta o motivo de Carmen ter escondido que Marian teve outros pais e que sempre foi uma garota má.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Bruno Magno)