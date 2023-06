Carmo Dalla Vecchia revela detalhes da sexualidade de 'Érico', na novela 'Amor Perfeito', da Globo

Verônica (Ana Cecília Costa) viu em Érico (Carmo Dalla Vecchia) um grande apoiador, aopos romper com o prefeito Anselmo (Paulo Betti), em Amor Perfeito, da Globo. Com isso, a proximidade entre eles fica mais forte e surgiu um novo sentimento .

"Nos capítulos que estão indo ao ar agora ele já está ficando com a Verônica. O que está acontecendo é uma situação muito bonita entre eles porque os dois, a princípio, pela época, seriam os errados, né? Ela, por ser amante, e ele por ter um direcionamento sexual que não é um padrão. Então, talvez os dois tenham se encontrado justamente no lugar onde eles mais têm as suas fragilidades", disse o ator.

Com a reabertura do Cine Aldeia, conduzida por Érico, e a fundação de um restaurante, capitaneado por Verônica, vai fazer com que a parceria entre os dois se torne cada vez mais forte. Ela irá aceitar viajar com o amigo à capital federal para fazerem compras para as inaugurações, quando os dois reencontram Romeu (Domingos de Alcântara), o amor do passado do advogado.

"É muito interessante você mostrar esse recorte porque a gente tem um personagem bissexual, em uma história de época. Como é que, na época, as pessoas enxergavam isso e como se relacionavam? Pessoa, né? A sexualidade dele não vem antes do fato de ele ser um ser humano, de ele ser uma pessoa. Isso, seja a época que for, não muda. Mas, sem dúvida nenhuma, o preconceito era muito maior. Então, por isso, talvez a facilidade com que a vilã [Gilda, personagem de Mariana Ximenes] consiga chantageá-lo e fazer com que ele, logo no início da trama, não diga a verdade [em relação às armações contra Marê, personagem de Camila Queiroz] e acabe caindo nessa cilada", pontua.

A sós, Verônica questiona Érico sobre a reação nervosa dele. Ele então revela a ela o envolvimento que teve com Romeu no passado e, para sua surpresa, Verônica é acolhedora e diz que já imaginava. As cenas estão previstas para irem ao ar na próxima semana, em ‘Amor Perfeito’.

O ator Carmo Dalla Vecchia fala sobre o seu personagem, em especial, os novos sentimentos que florescem na vida do advogado: "Está sendo uma alegria. Primeiro porque eu tenho um histórico muito grande das novelas da Duca [Rachid, autora], eu acho que sou o ator que fez, absolutamente, todas elas. E eu tenho uma parceria muito bonita, de longa data com ela. Eu fico muito feliz da Duca ter me chamado para fazer esse personagem que, nesse momento da minha vida, é tão representativo. Então está sendo uma alegria".