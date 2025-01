Novela turca na netflix: Confira 10 produções para você maratonar no streaming

As novelas turcas, também conhecidas como dizi, são a nova sensação entre os noveleiros apaixonados de plantão. No último ano, essas produções começaram a ganhar ainda mais atenção do público brasileiro e com isso elas vem conquistando seu espaço também no catálogo dos serviços de streaming.

A Netflix é uma das empresas que vêm investindo em tramas desse estilo, com vários títulos de sucesso no catálogo. Pensando nisso, a Redação Integrada de O Liberal separou algumas tramas que estão disponíveis para você maratonar hoje na plataforma. Confira:

1. Dinheiro Sujo e Amor (2014)

(Imagem: Divulgação/Netflix)

Sinopse: Um duplo assassinato une um jovem policial e a filha de um magnata. E agora eles vão enfrentar as consequências de um roubo que deu errado.

Gênero: Drama

Classificação: 14 anos

2. Meia-Noite no Hotel Pera Palace (2024)

Sinopse: Em um hotel histórico de Istambul, uma jornalista é lançada para o passado em meio a uma conspiração que pode mudar o futuro da Turquia moderna.

Gênero: Drama

Classificação: 14 anos

3. O Famoso Alfaiate (2023)

Sinopse: Um alfaiate renomado começa a fazer o vestido de casamento da noiva do melhor amigo, mas os três guardam segredos que podem ter consequências inesperadas.

Gênero: Drama

Classificação: 16 anos

4. Love 101 (2021)

Sinopse: Ao tentarem unir uma professora e um treinador de basquete, quatro jovens problemáticos e uma aluna modelo descobrem a amizade, o amor e a coragem de serem eles mesmos.

Gênero: Drama

Classificação: 14 anos

5. Fatma (2021)

Sinopse: Sofrendo com uma tragédia, uma faxineira inexpressiva embarca em uma onda de assassinatos e enfrenta os traumas do passado na busca pelo marido desaparecido.

Gênero: Drama

Classificação: 16 anos

6. Uma Nova Mulher

Sinopse: Três amigas partem em busca de uma nova conexão espiritual, mas terão que enfrentar traumas familiares do passado.

Gênero: Drama

Classificação: 14 anos

7- A Lenda de Shahmaran (2024)

(Imagem: Divulgação/Netflix)

Sinopse: Shahsu vai a Adana para uma palestra e vê a oportunidade perfeita de confrontar o avô distante. Mas os planos da moça dão errado e ela se vê envolvida no meio de uma lenda misteriosa.

Gênero: Drama

Classificação: 16 anos

9- Intersection (2016)

(Imagem: Divulgação/Netflix)

Sinopse: Dois ricos empresários obcecados por carros cruzam-se com uma pediatra idealista. O amor entra em ação e as suas vidas sofrem uma grande mudança.

Gênero: Drama

Classificação: 14 anos

10 - Cabeça Quente (2022)

Sinopse: Nesta realidade distópica, uma epidemia se dissemina pela comunicação verbal, mas um linguista é imune à doença. E ele vai ser caçado por isso.

Gênero: Drama

Classificação: 14 anos

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)