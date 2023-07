Nova namorada posta foto com Arthur Aguiar: 'Com o meu amor'

Pelo visto, o novo relacionamento do ator Arthur Aguiar segue firme e forte. Jheny Santucci Vitorin compartilhou nas redes sociais um registro de momento a dois do casal, curtindo um show. "Com o meu amor", escreveu a modelo na legenda da publicação.

O ator assumiu o namoro com ela no mês passado, logo após um flagra dos dois juntos e, assim, a empresária de 23 anos ganhou fama para além das redes sociais, onde já acumulava cerca de 190 mil seguidores. O que pouca gente sabe é que a cabeleireira nascida e criada em Vila Velha, no Espírito Santo, já posou coladinha a Neymar, em Paris e tem na família uma capa da "Playboy".

A capixaba apareceu ao lado do jogador durante a Festa do Branco, que ele promoveu em Paris, para festejar seus 28 anos, em 2020. Jheny, com 19 anos na época, chegou alguns dias antes à capital francesa, na companhia de amigas, exclusivamente para a “Neymemoração”, mas também assistiu à uma partida do PSG.

Confira mais registros de Jheny Santucci Vitorin:

[instagram=CtHvvrjujfj]

