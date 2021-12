Nos EUA, Anitta leiloa 'experiência no Carnaval'; festa segue incerta no Brasil

De volta aos Estados Unidos após rápida passagem pelo Brasil, a cantora Anitta participou na madrugada desta quinta-feira, 2, em Miami, de um evento beneficente e doou o item "experiência no Carnaval com Anitta", leiloado por US$ 110 mil - cerca de R$ 626 mil. No entanto, a festa segue incerta no Brasil em 2022 por conta da covid-19.

Em vídeos divulgados nas redes sociais pela empresária brasileira e integrante da equipe de funkeira, Marina Morena, é possível ver o momento do arremate, porém não fica claro qual a data de limite para utilização do "prêmio". O nome do comprador também não foi revelado.

Organizado pelo CORE (Community Organized Relief Effort), uma instituição sem fins lucrativos fundada pelo ator Sean Penn para socorrer vítimas do terremoto de 2010 no Haiti, o evento está tendo como foco impulsionar o apoio à proteção das vítimas da Covid-19 na América do Sul.

Além da "ação festiva", a brasileira cantou seus últimos lançamentos, "Me Gusta", "Girl From Rio" e "Faking Love", e o sucesso "Downtown".

Carnaval no Brasil

Com o surgimento da variante Ômicron, as incertezas sobre a realização do Carnaval em 2022 aumentaram. Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador - locais onde Anitta promove ensaios da festa e desfila com trios elétricos - ainda não apresentaram decisões definitivas.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD) afirmou em recente entrevista que só irá "bater o martelo" quando tiver mais informações técnicas da nova cepa. Em São Paulo, a promessa é que situação será concluída até o fim de dezembro, o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido.

A deliberação será baseada no cenário da pandemia, como dados de internação e vacinação. Em paralelo, o evento segue em etapa de preparação e organização. Além disso, a Prefeitura divulgou os primeiros 440 blocos de rua que tiveram a inscrição aprovada para desfilar na festa. Anitta está entre as atrações.

Por outro lado, ao menos 70 cidades do interior do Estado já cancelaram a folia do próximo ano. Já a capital da Bahia cancelou recentemente a festa de Réveillon e a prefeitura informou que a realização ou não do evento momesco será divulgada com o Governo do Estado.