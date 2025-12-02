Norte Tattoo Festival 2025 destaca protagonismo feminino na tatuagem amazônica

O Norte Tattoo Festival, em sua sétima edição, será realizado nos dias 5, 6 e 7 de dezembro de 2025, no Centro Cultural e Turístico Tancredo Neves (Centur), em Belém. O evento reunirá tatuadores, artistas, expositores e admiradores da arte na pele de várias partes do país. A iniciativa celebra a força e identidade da arte amazônica.

A sétima edição do festival é prometida como um espaço de aprendizado, troca e valorização dos profissionais da tatuagem na Região Norte. O evento reforça a importância das convenções para o crescimento técnico e cultural do segmento, destacando trajetórias singulares de artistas.

Experiência e Formação Contínua

Lico Tattoo, com mais de 15 anos de profissão, participa pela terceira vez do Norte Tattoo Festival. Apaixonado pelos estilos Realismo e Regional Paraense, o tatuador destaca que as convenções são essenciais para a formação contínua dos artistas, funcionando como uma verdadeira escola.

“Uma convenção como o Norte Tattoo é como uma universidade. É o local onde nos aperfeiçoamos, onde ultrapassamos nossos limites tentando entregar o melhor, onde trocamos experiências e aprendemos novas técnicas e estilos. Também é o espaço para mostrar como trabalhamos, nosso processo e até quem somos no dia a dia”, afirma Lico.

Para Lico, a atmosfera intensa e criativa do festival impulsiona a evolução dos profissionais e fortalece a identidade amazônica no universo da tatuagem.

A Força Feminina na Tatuagem

Um dos pontos altos desta edição é o crescente número de mulheres tatuadoras que participam e se destacam. A presença feminina tem aumentado significativamente no cenário da tatuagem, e o Norte Tattoo Festival reflete essa mudança no setor.

Entre as novas vozes femininas está Camila, tatuadora com mais de seis anos de experiência. Especialista em Old School e Colorido, ela compete pela primeira vez no evento e considera inspirador ver mais mulheres atuando em um universo tradicionalmente masculino.

“O crescimento das mulheres nesse ramo é muito significativo. É um segmento onde os homens ainda são maioria, então é muito importante ver essa mudança acontecendo. Isso ajuda a quebrar paradigmas e abre caminho para a nova geração de meninas que sonham em tatuar”, destaca Camila.

Camila acredita que a diversidade nas convenções fortalece a cena e amplia a criatividade. Ela também pontua que a presença feminina traz novas perspectivas estéticas e técnicas para o mercado.

Programação Completa do Festival

Com a presença de artistas experientes, novos talentos e um público apaixonado, o Norte Tattoo Festival reafirma seu papel de valorização da tatuagem amazônica. Mais do que uma competição, o evento é um ponto de encontro de narrativas e estilos, fortalecendo a comunidade e inspirando a evolução da tatuagem no Brasil.

A programação inclui mais de 20 categorias que serão disputadas ao longo dos três dias de evento:

Na sexta-feira (5): série colorida, série preto e branco, fechamento, melhor tatuadora, tribal e aquarela.

No sábado (6): lettering, old school tradicional, portrait, comics, oriental tradicional, art fusion e regional paraense.

No domingo (7): pontilhismo, colorido, neo tradicional, new school, blackwork, realismo e black cinza.

Informações e Ingressos

Os ingressos antecipados para o Norte Tattoo Festival 2025 estão sendo vendidos por R$ 20.

Evento: Norte Tattoo Festival 2025 – 7ª edição

Norte Tattoo Festival 2025 – 7ª edição Datas: 05, 06 e 07 de dezembro

05, 06 e 07 de dezembro Local: Centro Cultural e Turístico Tancredo Neves (Centur) – Belém do Pará

Centro Cultural e Turístico Tancredo Neves (Centur) – Belém do Pará Ingressos antecipados: R$ 20

R$ 20 Pontos de venda: Macgayve Tattoo (Shopping Pátio Belém, 2º piso) Loja Ná Figueiredo (Gentil entre Benjamin e Doutor Moraes)

