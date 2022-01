Nordestino que beijou Anitta em rede nacional ganha mais que o dobro de seguidores

Anitta foi o assunto do domingo (16), após dar um beijo no quadro ‘Um Crush para para Anitta’, exibido no ‘Domingão com Huck’. Mas quem saiu lucrando foi Hugo Novaes, o rapaz escolhido pela cantora.

Nas redes sociais, Hugo comentou que estava com 67 mil seguidores antes de participar do programa. Agora, já soma 142 mil. Isso inclui famosos como Mano Walter, Nany People e David Brazil.

O rapaz é nordestino, mora em Maceió, Alagoas, é poeta digital e compositor e está experimentando a fama em nível nacional.

Durante a dinâmica, a cantora deixou escapar que tem um crush nos Estados Unidos que joga futebol americano.