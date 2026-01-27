Capa Jornal Amazônia
Nora brasileira de Victoria Beckham elogia sogra: 'Gentileza e respeito'

Estadão Conteúdo

Na última semana, a crise na família de David e Victoria Beckham foi exposta por Brooklyn Beckham, 26 anos, filho mais velho do casal. Em meio ao imbróglio, Jackie Apostel, 29, namorada do caçula Cruz Beckham, 20, publicou uma homenagem à sogra.

Jackie é cantora, filha de mãe brasileira e pai alemão, e já morou nos dois países. Na segunda-feira, 26, ela compartilhou uma foto com os Beckham nos stories do Instagram, parabenizando a ex-Spice Girls pela condecoração recebida pelo Ministério da Cultura da França, em Paris.

"Parabéns, Victoria Beckham! Sua garra, criatividade, resiliência, mas principalmente sua gentileza e respeito por todos ao seu redor são alguns dos muitos motivos pelos quais você merece isso e muito mais. Você nos inspira constantemente e é lindo ver seu trabalho árduo ser reconhecido. Nós te amamos!", escreveu Jackie.

Além de Victoria, David, Cruz e Jackie, estão na foto a filha mais nova do casal, Harper, de 14 anos, e Romeo Beckham, de 23, com a namorada Kim Turnbull. Brooklyn e a esposa, Nicola Peltz, não compareceram à cerimônia.

O evento marca a primeira aparição pública da família desde as alegações do primogênito. Na segunda-feira passada, 19, Brooklyn revelou, em uma sequência de stories, que não deseja ter qualquer tipo de contato com os pais. Em longo desabafo, o rapaz afirma que eles mentiram, manipularam e tentaram separá-lo de sua esposa, Nicola, em inúmeras ocasiões.

Até o momento, o casal não fez nenhum comentário público sobre as acusações do filho.

