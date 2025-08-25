Noah Centineo choca fãs aos aparecer loiro e musculoso para viver Ken em 'Street Fighter'

O ator Noah Centineo chocou seus fãs ao compartilhar uma foto de sua preparação para viver o personagem Ken Masters na nova adaptação cinematográfica da franquia de videogames Street Fighter.

Em postagem no Instagram feita nesta segunda-feira, 25, o artista apareceu sem camisa com um cabelo longo e loiro. O que mais chamou atenção, no entanto, foi o físico do ator, que está extremamente musculoso.

"Gente, o que aconteceu com o Noah? Quanto tempo eu dormi?", brincou uma fã nos comentários do post. "Minha meta é ser que nem ele: sumir e do nada aparecer sheipada", afirmou outra internauta.

Aos 29 anos, o ator se tornou conhecido por seus papéis como par romântico em filmes e séries juvenis da Netflix - Para Todos os Garotos que Já Amei, O Date Perfeito e Sierra Burgess é uma Loser. Noah era o galã juvenil das produções, mas estava longe de ser musculoso.

No novo longa de Street Fighter, ele interpretará um dos lutadores mais famosos da franquia. Ao seu lado estarão nomes como Jason Momoa (Blanka), Andrew Koji (Ryu), David Dastmalchian (M. Bison) e o rapper 50 Cent (Balrog).

Além disso, Noah também está se preparando para interpretar uma versão mais jovem de Rambo, personagem imortalizado no cinema por Sylvester Stallone. O filme, que deve se chamar John Rambo, contará a história de origem do veterano da Guerra do Vietnã.