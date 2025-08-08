Capa Jornal Amazônia
No 'Saia Justa', Eliana comenta boato sobre ela que circula na Globo

Sem citar nomes, Eliana contou que soube de um boato curioso sobre ela

Estadão Conteúdo
fonte

A apresentadora negou a história e aproveitou para fazer uma brincadeira com a situação: "Aliás, quem quiser conferir, vou fazer meu comercial aqui, entre lá na Casa de Verão de Eliana" (Foto: Instagram @eliana)

Eliana surpreendeu o público ao revelar, durante a edição do Saia Justa exibida nesta quarta-feira, 6, que descobriu ser alvo de uma fofoca nos bastidores da TV Globo. A apresentadora, que se juntou recentemente ao canal após 15 anos no SBT, abordou o tema ao vivo durante a atração do GNT, que teve como tema central justamente as fofocas e seus impactos.

Sem citar nomes, Eliana contou que soube de um boato curioso. "Muito recentemente, eu descobri uma fofoca a meu respeito que vivia num zum-zum-zum nos bastidores da emissora, um negócio que eu descobri que eu fiquei, achei tão absurdo… Que eu usava uma calcinha de enchimento pro bumbum", afirmou.

A apresentadora negou a história e aproveitou para fazer uma brincadeira com a situação: "Aliás, quem quiser conferir, vou fazer meu comercial aqui, entre lá na Casa de Verão de Eliana programa do GloboPlay e você vai descobrir se é enchimento ou verdade. Nunca imaginei um negócio desses, fiquei sabendo disso agora… Que isso, minha gente?", completou.

Juliette e Júnior Lima também se pronunciam

Ainda durante o episódio, a cantora e apresentadora Juliette também comentou o impacto negativo das fofocas na vida pessoal e profissional.

"Acredito muito que quando você usa a fofoca pra falar mal, pra descredibilizar, pra desmerecer, espalhar fake news… é você afirmando a sua incapacidade de ser interessante por si só", disse. "De ser verdadeiro, de ser amado, de ser real. Então, você confirma a sua irrelevância, a sua incapacidade, quando você usa a fofoca de uma forma negativa", completou a vencedora do BBB 21.

O cantor Júnior Lima, convidado da atração, também compartilhou sua experiência com boatos, especialmente durante a adolescência.

"Existiram muitos boatos em relação à minha sexualidade na minha adolescência. E isso, para mim, gerou uma série de coisas que, na época, eu não entendia, mas gerou uma insegurança absurda", revelou o irmão de Sandy Leah.

