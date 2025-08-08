No 'Saia Justa', Eliana comenta boato sobre ela que circula na Globo

Eliana surpreendeu o público ao revelar, durante a edição do Saia Justa exibida nesta quarta-feira, 6, que descobriu ser alvo de uma fofoca nos bastidores da TV Globo. A apresentadora, que se juntou recentemente ao canal após 15 anos no SBT, abordou o tema ao vivo durante a atração do GNT, que teve como tema central justamente as fofocas e seus impactos.

Sem citar nomes, Eliana contou que soube de um boato curioso. "Muito recentemente, eu descobri uma fofoca a meu respeito que vivia num zum-zum-zum nos bastidores da emissora, um negócio que eu descobri que eu fiquei, achei tão absurdo… Que eu usava uma calcinha de enchimento pro bumbum", afirmou.

A apresentadora negou a história e aproveitou para fazer uma brincadeira com a situação: "Aliás, quem quiser conferir, vou fazer meu comercial aqui, entre lá na Casa de Verão de Eliana programa do GloboPlay e você vai descobrir se é enchimento ou verdade. Nunca imaginei um negócio desses, fiquei sabendo disso agora… Que isso, minha gente?", completou.

Juliette e Júnior Lima também se pronunciam

Ainda durante o episódio, a cantora e apresentadora Juliette também comentou o impacto negativo das fofocas na vida pessoal e profissional.

"Acredito muito que quando você usa a fofoca pra falar mal, pra descredibilizar, pra desmerecer, espalhar fake news… é você afirmando a sua incapacidade de ser interessante por si só", disse. "De ser verdadeiro, de ser amado, de ser real. Então, você confirma a sua irrelevância, a sua incapacidade, quando você usa a fofoca de uma forma negativa", completou a vencedora do BBB 21.

O cantor Júnior Lima, convidado da atração, também compartilhou sua experiência com boatos, especialmente durante a adolescência.

"Existiram muitos boatos em relação à minha sexualidade na minha adolescência. E isso, para mim, gerou uma série de coisas que, na época, eu não entendia, mas gerou uma insegurança absurda", revelou o irmão de Sandy Leah.