No primeiro carnaval sem Preta, Francisco Gil posa em frente a pôster da mãe

O carnaval de Salvador em 2026 marca a primeira edição sem a presença de Preta Gil, que morreu em 2025 após complicações de um câncer. Durante a folia, Francisco Gil, único filho da artista, foi fotografado diante de um pôster com a imagem da mãe na entrada do camarote Expresso 2222.

O espaço, tradicional ponto de encontro da família Gil no circuito Dodô (Barra-Ondina), presta homenagem à cantora neste ano.

Homenagem no camarote

O banner exibido na entrada do camarote traz uma imagem de Preta Gil em ensaio fotográfico realizado quando completou 50 anos. A identidade visual do espaço adota o tema "Pra Sempre Preta", em referência à trajetória da cantora.

Francisco, integrante do grupo Gilsons, participou da programação do camarote ao longo da festa. A imagem diante do pôster foi compartilhada nas redes sociais por sua namorada, Alane Dias.

Neste ano, a produção do Expresso 2222 está sob coordenação de Flora Gil, com apoio de Bela Gil e colaboradores próximos à família.

Histórico da doença

Preta Gil anunciou em janeiro de 2023 o diagnóstico de câncer. Após cirurgia para retirada do tumor e sessões de tratamento, informou no fim daquele ano que havia concluído a primeira etapa terapêutica. Meses depois, revelou a recidiva da doença.

Em entrevista ao Fantástico, falou publicamente sobre o processo, incluindo a amputação do reto, e defendeu maior abertura no debate sobre o tema.

A edição de 2026 do Carnaval baiano transforma o camarote que ela comandava em espaço de memória e homenagem à artista.