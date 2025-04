No Dia do Superman, vídeo de bastidores revela visual completo de Metamorfo; assista

Um novo vídeo de bastidores do filme "Superman" foi divulgado durante o Dia do Superman, comemorado neste 18 de abril, e trouxe uma revelação aguardada pelos fãs: o visual completo de Metamorfo, personagem interpretado por Anthony Carrigan. Esta é a primeira vez que o herói aparece por inteiro, com corpo e figurino revelados.

Metamorfo aparece com visual fiel aos quadrinhos

A prévia mostra cenas inéditas das gravações e dá destaque ao visual do personagem, que aparece com o corpo dividido em diferentes cores e o rosto branco. Parte da aparência já havia sido vista no primeiro trailer, mas agora o público pode conferir Metamorfo em sua forma completa.

Superman Day teve comemoração nas redes sociais

Nas redes sociais, o perfil oficial do Superman celebrou a data com a mensagem: “Estamos só começando. Superman – Somente nos cinemas, em 11 de julho.”

O diretor James Gunn também compartilhou sua empolgação: “Que alegria. Que honra. Que momento. Tenho muita sorte de estar aqui.”

Novo Superman inaugura o DCU nos cinemas

O novo filme do Superman será o primeiro longa do DCU (Universo DC), iniciativa que visa unificar os personagens da DC em um universo compartilhado entre filmes e séries.

A estreia está marcada para 10 de julho de 2025 no Brasil, e traz David Corenswet (Pearl) no papel de Clark Kent/Superman.

Elenco reúne nomes de destaque

Além de Corenswet, o elenco principal conta com:

Rachel Brosnahan (A Maravilhosa Sra. Maisel) como Lois Lane

Nicholas Hoult (Nosferatu) como Lex Luthor

Skyler Gisondo (Licorice Pizza) como Jimmy Olsen

Wendell Pierce como Perry White

Outros heróis da DC também estarão no filme

O novo Superman terá a participação de outros personagens conhecidos da DC Comics:

Nathan Fillion como o Lanterna Verde Guy Gardner

Isabela Merced como Mulher-Gavião

Edi Gathegi como Sr. Incrível

Anthony Carrigan como Metamorfo

María Gabriela De Faria como a Engenheira

Há expectativa de uma participação especial da Supergirl, interpretada por Milly Alcock.

Trama não será uma história de origem

Escrito e dirigido por James Gunn, o filme vai acompanhar um Clark Kent jovem nos seus primeiros dias como jornalista no Planeta Diário e como herói em Metrópolis.

Apesar de mostrar o início da jornada do Superman, o longa não será uma história de origem — Krypton, os Kents e a chegada do bebê alienígena à Terra não estarão em destaque.

O futuro do DCU comandado por James Gunn

James Gunn, também à frente da DC Studios, está responsável por supervisionar todo o novo universo de filmes e séries da DC. Estão nos planos:

Série Lanternas Verdes

Filme Supergirl: Woman of Tomorrow

Filme Batman: The Brave and the Bold, dirigido por Andy Muschietti (It: A Coisa)

Vale lembrar que The Batman, de Matt Reeves com Robert Pattinson, segue fora do universo compartilhado, embora existam conversas sobre futuras conexões.