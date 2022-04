'No Brasil, todo mundo quer se divertir e transar': Anitta causa polêmica em revista americana

Anitta já gerou polêmica sobre uma entrevista que ainda nem foi revelada na íntegra. A brasileira, que vem ganhando cada vez mais espaço pelo mundo, é capa de uma edição comemorativa da Nylon Magazine, revista impressa que será distribuída no Coachella, festival de música dos Estados Unidos. A capa da publicação foi revelada ao público nesta segunda-feira, 4, e logo na chamada, há destaque para uma fala da artista sobre a vontade de conquistar o mercado norte-americano com a energia brasileira.

"Nos Estados Unidos as pessoas só querem parecer descoladas. No Brasil, todo mundo quer se divertir e transar. Quero trazer essa energia pra cá", diz Anitta, na capa da revista.

Confira:

Esta é uma edição comemorativa da Nylon Magazine, a primeira edição impressa desde 2017. Os exemplares serão distribuídos no Coachella, grande festival de música marcado para o mês de abril, e que tem Anitta no line-up.

Além de Anitta, o festival vai reunir nomes como Harry Styles, Billie Eilish, Pabllo Vittar, Doja Cat e Ye. Outros brasileiros que também já passaram pelos palcos do icônico festival foram: Seu Jorge, Emicida, Céu, Boogarins, The Twelves, Gui Boratto, Amon Tobin, Anna, Bonde do Rolê e Cansei de Ser Sexy.