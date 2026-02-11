Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

No BBB 26, madrugada após eliminação tem choro e esperança de Paredão falso

Estadão Conteúdo

A madrugada desta quarta-feira, 11, após a eliminação de Sarah Andrade foi de muito choro no BBB 26. Maxiane ficou aos prantos com a eliminação da brasiliense e precisou ser consolada pelos brothers.

Os aliados de Sarah ainda pediram respeito a Babu Santana, que comemorou sua permanência. A esperança de um Paredão falso também rondou a casa, junto a novas estratégias para a semana. Veja o resumo:

Sisters pedem respeito a Babu

Após o resultado da eliminação de Sarah, Babu gritou "aqui não é hotel!" no gramado da casa enquanto a ex-sister se dirigia à saída do reality. Gabriela e Sol Vega não gostaram da atitude do ator e pediram respeito.

Maxiane cai no choro com eliminação de Sarah

Maxiane precisou ser consolada pelos brothers após a eliminação de Sarah. A pernambucana chorou bastante e foi consolada por Cowboy e Marciele. "Uma pessoa boa aqui dentro", lamentou Maxiane.

Cowboy continuou conversando com Maxiane e disse que ao menos eles estão aproveitando os dias dentro do reality.

Sozinha no quarto, Maxiane caiu no choro novamente e lamentou: "Não é justo."

Marcelo, Breno e Marciele chegam para consolar a pernambucana.

Brothers acreditam que Paredão pode ser falso

Ainda pensando na eliminação de Sarah, os brothers especulam que o Paredão pode ser falso. "Se tem um Paredão que é falso, é esse", diz Cowboy. "Vamos acreditar nessa possibilidade", afirma Jonas. O Paredão não é falso.

Samira e Ana Paula também pensam na possibilidade e Juliano diz que as sisters estão subestimando Babu.

As teorias continuam e Breno pensa na possibilidade de Sarah esperar eles retornarem da Prova do Líder para anunciar o Paredão falso. "Eu ia adorar, não vou mentir", diz Marciele.

Babu e aliados comemoram a permanência

Ana Paula diz que a eliminação de Sarah vai fazer com que os aliados dela mudem os rumos do jogo. Babu responde que sempre tratou a brasiliense bem e não foi correspondido.

Ainda emocionado com sua permanência, o ator refletiu sobre o reality. "Isso aqui é um jogo, uma guerra, todo mundo disputando R$ 5 milhões, e eu vou disputar com honestidade, raça, amor e paixão!"

Ana Paula acredita que a postura adotada pelo grupo rival pode ter pesado na eliminação.

Ana Paula e Samira avaliam comportamento na casa

Na cozinha, Ana Paula promete "pegar forte no veneno" e é repreendida por Breno. "Ah, não! Quando eu tiver presente vocês dão uma segurada", diz o mineiro. Samira responde que prometeu ao público que não será mais boazinha. "Mas não precisa ser insuportável igual a Ana Paula", completa Breno.

Gabriela planeja espalhar informação falsa na casa

Em conversa com Cowboy, Gabriela diz que vai espalhar uma informação falsa na casa. A sister foi sorteada para a dinâmica do Ganha-Ganha e recebeu a informação de que o vencedor da próxima prova do Anjo vai ganhar um prêmio especial. A ideia da sister é dizer que quem ganhar o castigo do Monstro estará no Paredão.

Solange Couto diz que sister faz xixi na cama

Solange avisa a Sol Vega que vai pedir sua cama de volta a Edilson. A atriz conta que não quer dividir a cama de casal com uma sister. "Eu não gosto dessa menina porque ela é chata, ela é malcriada, ela é debochada e ainda sei que ela mija na cama."

Mais tarde, Sol conta a Edilson a conversa que teve com Solange e diz que a sister estava atrás de briga.

Sem discussão, Edilson topou a troca de cama com Solange. "Fica tranquila!", afirmou o ex-jogador.

Grupo conversa sobre próximo Paredão

Milena, Ana Paula, Samira e Juliano avaliam a próxima formação do Paredão. Ana Paula diz que se for indicada e tiver direito ao contragolpe, vai puxar a pessoa que estiver mais tranquila na casa.

Milena diz que Jonas e Cowboy também foram responsáveis pela eliminação de Sarah, já que Cowboy poderia ter imunizado a aliada ao invés de Edilson. "O Cowboy tá jogando inclusive contra os aliados, é óbvio", opina Ana Paula.

Palavras-chave

TV

BBB 26

MADRUGADA
Cultura
