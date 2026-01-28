Capa Jornal Amazônia
Cultura

No BBB 26, Babu revela quem fica de fora da festa e Samira descobre 'segredo' de Chaiany

Estadão Conteúdo

A madrugada desta quarta-feira, 28, no BBB 26 foi marcada por conversas estratégicas entre os brothers. Com a eliminação de Matheus no segundo Paredão da temporada, os confinados se dividiram em grupos para discutir alianças e definir os próximos passos no jogo.

Durante a noite, o líder Babu revelou que pretende vetar Gabriela da festa, Edilson admitiu que não se dá bem com Milena e uma pegadinha acabou revelando um "segredo" de Chaiany. Confira o resumo da madrugada:

Leandro celebra permanência na casa

No gramado, Leandro comemorou a permanência na casa após seu primeiro Paredão. O baiano gritou "o Boneco ficou" e "quero ouvir os tambores do Olodum".

Leandro ainda perguntou a Babu como o brother conseguiu permanecer firme indo a dez Paredões na sua edição. "E vou te dizer, vai pra festa, hein?", respondeu Babu, se referindo a festa do líder já que Leandro foi vetado por Alberto Cowboy da última.

Brothers comentam eliminação de Matheus e permanência de Brigido

Na cozinha, Edilson conversa com Sarah, Jonas, Brigido e Solange sobre a eliminação de Matheus. O ex-jogador acredita que Ana Paula induziu o bancário ao erro.

Na sala da casa, Ana Paula e Milena analisam o comportamento de Brigido e aliados após o Paredão.

Juliano Floss critica Brigido

Em conversa com Ana Paula, Chaiany, Solange, Milena e Leandro, Juliano Floss diz que não quer mais conversar com Brigido. "Não vou mais falar com essa pessoa, não consigo", diz Juliano. "Eu jamais vou entregar o que ele quer", completa Ana Paula.

Ana Paula conta aos brothers que Brigido entrou na casa com manual, mas não pensou em ser ignorado por ela.

Babu critica Gabriela e anuncia veto à festa do líder

Babu diz a Chaiany que não quer interferir na amizade dela com Gabriela, mas que não tem paciência para a sister. "Ela tá me enchendo o saco, não cola comigo com ela não", diz o ator.

Mais tarde, em conversa com Juliano Floss, Babu revela que Gabriela será vetada da festa do líder. "Vou vetar a síndica", ensaia Babu. "Eu acho que ela é muito mais perigosa pelo jeito que ela induz a pessoa a ficar estressado sem motivo", diz Floss.

Edilson admite dificuldade de convivência com Milena

No quarto Sonho do Grande Amor, Edilson fala com Sol Vega sobre a relação com Ana Paula Renault e Milena. "Eu até me dou bem com a Ana Paula, mas aquela menina que fica com ela não me desce. A Milena. Não gosto de gente assim", diz o ex-jogador.

Mais tarde, com Alberto Cowboy e Jonas, Edilson conversa sobre jogo e cita Milena.

"Vocês deram uma estressada ali, né?", perguntou Cowboy. "A Milena está muito...", começa o ex-jogador de futebol, que é interrompido por Cowboy: "Mas é bom porque essa soberba às vezes queima ela. Porque no fundo, para mim, não teve surpresa nenhuma, a gente já previa", analisa o empresário sobre a eliminação de Matheus.

Samira revela medo de estar 'cancelada'

Em conversa com Marciele e Samira, Breno avalia suas opções de voto no BBB 26. O brother acredita que por conversar com muitos participantes, ficou limitado em seus alvos.

Samira revela que está com medo do "cancelamento" com a saída de Matheus e a desistência de Pedro. Os dois participaram da Casa de Vidro com ela.

"Você acha que tá passando o quê na minha cabeça? O meu medo de estar no caminho de ser cancelada", diz a sister. "Não amiga, você é muito diferente", consola Breno.

Samira tenta reaproximação com Milena e Ana Paula

Após alguns dias afastada, Samira foi ao quarto Sonho da Eternidade conversar com Milena e Ana Paula. A gaúcha diz que não é procurada se não procurar, e Milena diz que está respeitando o espaço.

"É igual o Breno, estou dando espaço pra ele igual ele deu pra mim. Não quero papo com ele mais. É complicada essa convivência", diz Milena.

Minutos depois, Samira se declara para Ana Paula e diz gostar muito da mineira e que cada um tem sua personalidade apesar dos julgamentos. "O que interessa aqui pra mim é o julgamento do público, de vocês todos eu tô pra mim realmente não interessa", responde Ana Paula.

Após a saída de Samira do quarto, Ana Paula reclama das intenções da sister com a "visita". "Do nada, entrou a Samira e o Marcelo, a gente achou super estranho, eles começaram a introduzir um papo de elevador e do nada: Ah, é porque a gente tá precisando de você Milena fazer uma cama lá pra gente. Entraram aqui só pra isso", conta Ana Paula a Juliano.

Babu alerta Chaiany sobre expor a vida pessoal

Na área externa, Babu alerta Chaiany sobre as consequências de compartilhar a vida pessoal. "Ela não falou nada de errado, mas ela quis se promover em cima da sua história. Ela tem uma informação sua", diz o brother sobre Jordana.

Samira faz brincadeira e descobre 'segredo' de Chaiany

Depois que Chaiany mentiu ao dizer que tinha recebido uma informação privilegiada em vez dos R$ 20 mil na dinâmica Ganha-Ganha, Samira e outros participantes combinam de espalhar que a sister teria um segredo que afetaria o grupo. Alberto Cowboy avisa a sister que "já vazou tudo", mas a própria Chaiany desmente: "Que informação? Eu pedi foi R$ 20 mil", entrega.

Após a revelação, Jordana aconselha a sister a usar a dinâmica como estratégia. "Usa isso ao seu favor. Tudo aqui dentro é uma ferramenta pra gente trabalhar de alguma forma", diz Jordana.

Palavras-chave

TV

BBB 26

MADRUGADA
Cultura
