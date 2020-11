Nilson Chaves apresenta melhora, sai da intubação e acorda

O cantor e compositor Nilson Chaves apresentou melhora em seu quadro de saúde nesta quarta-feira (18). Segundo informação publicada pelo perfil do artista no Instagram, ele não está mais intubado, e já acordou.

"Pressão arterial normal, parâmetros bons, sem sonda, sem tudo. Ele acordou", diz o texto publicado na postagem. Veja:

Histótico

O cantor e compositor vinha tendo quadro de tosse e febre há dez dias e, nesta data (04/11), foi submetido a tomografia que atestou uma inflamação no pulmão, quando foi internado. Na época, Nilson disse a O Liberal em entrevista que, a princípio, a equipe médica quer mantê-lo internado pelo período de três dias. "Não é grave. A única coisa que está me incomodando é a inflamação no pulmão", contou o artista.

O músico tem histórico de problemas no coração. Em 2017, ele sofreu um infarto e foi submetido a procedimento para a colocação de um stent.