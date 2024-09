Nicole Bahls é internada e passa por cirurgia no RJ, afirma colunista

A influenciadora Nicole Bahls passou por uma cirurgia no último final de semana. A ex-Panicat foi internada na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, para a realização do procedimento, segundo a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

De acordo com a jornalista, Nicole fez uma Lipo LAD, ou Lipo de Alta Definição, uma das técnicas mais modernas de lipoaspiração. O objetivo da cirurgia é eliminar depósitos de gordura de forma precisa, dando aos músculos uma aparência mais tonificada.

Bahls foi atendida pelo médico Marcelo Kolling, da JK Estética Avançada, o mesmo que realizou o procedimento em Virginia Fonseca.

Ao ser procurada pela coluna, Nicole Bahls confirmou a cirurgia e falou sobre a recuperação: "Ótima, já estou andando", disse a influenciadora.