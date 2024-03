Apreensão de macacos na casa de Nicole Bahls deu início a operação da PF contra tráfico de animais

Uma investigação que começou com a apreensão de dois macacos na casa da influenciadora Nicole Bahls, no início de 2023, resultou na deflagração da Operação Defaunação, realizada pela Polícia Federal na terça-feira (12). A operação combate o tráfico de animais silvestres, inclusive espécies em extinção. A apresentadora não é investigada na operação.

Três pessoas foram presas na operação, incluindo um bombeiro, apontado como o chefe do esquema. A PF cumpriu 20 mandados de busca e apreensão em diversos municípios do Rio de Janeiro. Na operação, foram apreendidos animais silvestres, armas, munição e documentos falsos.

Lucro e falsificação

Segundo as investigações, a quadrilha atuava de forma sistemática na captura ilegal de animais silvestres. Os animais eram mantidos em cativeiro e submetidos a maus-tratos para, posteriormente, serem vendidos por valores de até R$ 120 mil nas redes sociais. O grupo pode ter lucrado até R$ 15 milhões em apenas um ano com a prática ilegal.

A PF também descobriu que a quadrilha falsificava documentos e selos públicos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) para dificultar a fiscalização.

Macacos de Nicole Bahls

A investigação que resultou na operação desta terça-feira começou com a apreensão dos macacos Davi e Mical na casa de Nicole Bahls em janeiro de 2023. A ação foi realizada pela PF e o Ibama. Na época, os animais da espécie macaco-prego dormiam em um berço ao lado da cama da influenciadora.

Nicole Bahls não é investigada na operação. Os macacos apreendidos em sua casa foram vítimas do tráfico de animais silvestres, mas ela não tinha conhecimento disso. Na época, a apresentadora chegou a mostrar os animais em um ensaio newborn e disse que eles eram microchipados e vinham de um criador. No entanto, a investigação da PF revelou que os documentos eram falsos.

Em seus stories do Instagram, no dia 18 de janeiro, Nicole explicou o ocorrido. "Ontem teve uma operação aqui em casa da Polícia Federal e do Ibama, para ver os documentos da Mical e do Davi, e nós descobrimos que os documentos dos dois macaquinhos eram falsificados. E agora, o Ibama vai fazer um trabalho de reabilitação para eles voltaram para o habitat natural deles, para a natureza, e eu vou colaborar para que isso aconteça da melhor forma possível", disse ela.

Ela finalizou o vídeo com um recado para os seguidores não comprarem animais silvestres: "Quero conscientizar vocês que não comprem animais silvestres, que não errem como eu errei. É muito triste o tráfico de animais".

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)