Nicole Bahls faz ensaio 'newborn' com filhotes de macaco

A influenciadora digital Nicole Bahls, 37anos, compartilhou um ensaio 'newborn' com seus pets. Ela ganhou dois macaquinhos do namorado, o empresário Marcelo Viana. Os macacos são da espécie "prego" e dormem no berço, ao lado da cama dela.

Os macaquinhos receberam os nomes de "Davi" e "Mical", nomes bíblicos. "Esses dois bebezinhos que mudaram a minha vida. Tenho que levantar para dar mamadeira a noite toda. Estou me sentindo uma verdadeira mãe", disse a apresentadora.

Além de Davi e Mical, Nicole tem cincos cachorros: Chle, John, Floquinho, Valentina e Sophie. Sobre os dois novos membros da família "Bahls", Nicole garantiu que os animais são legalizados e que possuem registro no Ibama. "Os dois nasceram em um criador e são microchipados. Se não tivesse tudo certinho, eu não iria ficar. Não quero ser presa e vira a xuxeta da vida real (risos). Marcelo sabia que eu tinha esse sonho e fez essa surpresa para mim", disse em entrevista a revista Quem.

Confira o Instagram da influenciadora e seus cliques com os demais pets: