Em Cancún, Nicole Bahls posa de biquíni e deixa fãs babando

Nicole Bahls compartilhou nas redes sociais na última quarta-feira (4), um clique curtindo a praia de Cancún, no México. Com as águas claras ao fundo, ela encantou os fãs usando uma peça azul que parece se unir ao mar.

De costas para a câmera, a ex-panicat exibiu o bumbum. “Amo esse mar. #Cancún #México", escreveu na legenda.

Os fãs e seguidores de Nicole babaram na beleza dela e do local. Elogios não faltaram: Corpo sensual”, comentou uma. “Amo esse hotel. Tá linda!”, afirmou o ator Maicon Santini.