Nicolas Cage viverá o Superman nos cinemas; confira

Nicolas Cage vai interpretar o Homem de Aço nos cinemas. O astro de Hollywood foi escalado para fazer uma participação como Superman no filme "The Flash", com previsão de estreia para o dia 15 do mês que vem. A informação foi confirmada pelo diretor Andy Muschietti, em entrevista para a revista "Esquire" do Oriente Médio.

"Nic foi absolutamente maravilhoso", disse Muschietti. "Embora o papel fosse uma participação especial, ele mergulhou nele… Sonhei toda a minha vida trabalhar com ele. Espero poder trabalhar com ele novamente em breve", afirmou. "Ele é um grande fã do Superman. Um fanático por quadrinhos", completou, ainda, o diretor.

Os detalhes de como o Superman vai entrar na história de "The Flash" não foram revelados. Essa não é a primeira vez que Cage foi escalado para viver o super-herói. Em 1998, ele foi escolhido para interpretar o Super Homem no filme “Superman Lives”, de Tim Burton, mas a produção foi cancelada antes de começarem as filmagens. Uma outra curiosidade, é que Nicolas batizou um dos filhos de Kal-El, em referência ao nome do super-herói em seu planeta natal, Krypton.

Com estreia prevista para o dia 15 junho de 2023, o filme ainda terá os retornos de Michael Keaton e Ben Affleck em suas versões diferentes do Batman.