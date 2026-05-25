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Nicolas Cage cita 3 diretores que se recusam a trabalhar com ele; saiba quem são

Estadão Conteúdo

Estrela de Madden, novo filme de David O. Russell, Nicolas Cage revelou que o cineasta é um dos poucos que ainda aceitam trabalhar com ele mesmo tendo recusado papéis em suas produções no passado. Em entrevista ao New York Times, o ator citou três diretores que já o procuraram no passado, mas que fecharam as portas após não conseguirem escalá-lo.

"A maior parte dos diretores ficam com os sentimentos feridos e param de te ligar", disse Cage. "Isso aconteceu comigo um milhão de vezes. Aconteceu com o Christopher Nolan, com o Woody Allen, com o Paul Thomas Anderson. Eles não me ligam mais."

Segundo ele, Nolan havia lhe oferecido um papel em Insônia, de 2002. "Com Paul Thomas Anderson era um filme bem no começo da carreira dele. Nós íamos fazer algo juntos, mas não deu certo." Cage não comentou qual seria a produção de Allen para a qual foi convidado.

Apesar de não ser mais lembrado pelos cineastas vencedores do Oscar, Cage reforça que, mesmo tendo negado participação em filme de Russell "há um milhão de anos", o diretor de Madden "mostrou muita classe" em chamá-lo para o novo filme. "Eu não queria dizer não de novo para ele, porque respeito muito seu talento. E foi uma experiência linda. Gostei de trabalhar com David, gostei de trabalhar com Christian Bale e com John Mulaney. Mas foi um grande desafio."

Com estreia programada para novembro de 2026, Madden narra a história de John Madden, um dos maiores treinadores e comentaristas da NFL, principal liga de futebol americano dos Estados Unidos. Além de Cage no papel principal, o filme conta ainda com Christian Bale, Kathryn Hahn, John Mulaney e Sienna Miller.

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