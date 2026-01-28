Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Nicki Minaj surge ao lado de Trump e diz quer é 'fã número 1' do presidente norte-americano

Estadão Conteúdo

A rapper Nicki Minaj apareceu ao lado do republicano Donald Trump nesta quarta-feira, 28, durante um evento do departamento do Tesouro dos Estados Unidos, em Washington.

Ao lado do político, a cantora afirmou que é "fã número um" do presidente dos EUA e disse não se abalar perante as reações negativas que recebe por seu posicionamento político.

O breve discurso da rapper fez parte da "Trump Accounts Summit", uma iniciativa do governo federal para divulgar novas contas de poupança para norte-americanos. "O ódio das pessoas não me afeta em nada", afirmou Nicki.

"Na realidade, isso me motiva a apoiá-lo ainda mais. E vai motivar todos nós a apoiá-lo ainda mais. Não vamos deixar esse tipo de intimidação passar impune. As campanhas de difamação não vão funcionar. Ele tem muita força por trás, e Deus está protegendo ele. Amém?", finalizou.

Em seguida, Trump elogiou a rapper e afirmou que ela sempre esteve do lado do seu grupo político. Em anos recentes, a artista vem se posicionando cada vez mais à direita, fazendo postagens e dando declarações em prol de ideais conservadores.

Ainda no evento, Minaj anunciou que contribuirá com valores entre US$ 150 mil e US$ 300 mil para financiar as Trump Accounts de seus fãs. A cantora e o governo norte-americano, no entanto, não explicaram como a doação da rapper seria direcionada especificamente aos fãs.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

Nicki Minaj

Trump

apoio
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PARTICIPAÇÃO

Gaby Amarantos é convidada especial na transmissão do Grammy

A cantora paraense ganhou o Grammy Latino em 2023, na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa com o álbum Tecnoshow

28.01.26 13h30

carnaval

Bloco Guarda Xuva Axado promove ‘esquenta’ com músicos paraenses antes do Carnaval em Belém

A festa busca arrecadar fundos para realizar o bloco em 2026

28.01.26 13h17

OBRA

Série documental ‘Amazônia Ancestral’, com seis episódios, estreia em plataforma

No dia 30, no Canal Curta, a obra chega com aprendizado, vivência e imersão profunda nos saberes tradicionais das diversas amazônias

28.01.26 12h31

OPINIÃO

Matheus ganha presente inusitado após ser eliminado do BBB 26

Para falar menos, fita isolante foi entregue para ex-brother

28.01.26 11h58

MAIS LIDAS EM CULTURA

agressor de mulher

'Eu estou aqui. Perdão a todo mundo', diz o cantor João Lima ao ser preso após agredir a esposa

Nas imagens divulgadas pela vítima, João Lima aparece segurando Raphaella, desferindo tapas e, em seguida, imobilizando a vítima

27.01.26 13h03

LUTO

Morre arquiteto e artista plástico paraense, Ruma de Albuquerque, aos 70 anos

Paraense tinha uma vida dedicada as artes, ele deixa um legado em exposições e acervos no Brasil e no exterior

28.01.26 10h19

MÚSICA

Banda Raimundos é confirmada para abrir o show de Guns N´Roses em Belém

A banda Guns N’ Roses se apresenta na capital paraense no dia 25 de abril de 2026, marcando sua primeira vez na cidade e o encerramento oficial da turnê brasileira

28.01.26 14h55

BIG BROTHER BRASIL

BBB 26: Matheus se arrepende de ter brigado com Ana Paula na casa: ‘Totalmente errado’

Após sair do programa, o ex-participante acredita agora que Milena seja a favorita para vencer o reality

28.01.26 11h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda