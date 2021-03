Neymar, Ravena e Lara Croft serão personagens de Fortnite

Neymar, a personagm Ravena da DC Comics e Lara Croft, a exploradora dos games, serão personagem jogáveis em Fortnite a partir do Capítulo 2 da Temporada 6, intitulada "Crise Zero" e que chegou na madrugada desta terça-feira, 16.

Após dicas da Epic Games, responsável pelo game de battle royale, e até mesmo do próprio jogador, o craque do PSG está confirmado no game. Uma skin dele estará disponível em meio ao novo Passe de Batalha, que terá outros sete trajes inéditos.

O Passe poderá ser adquirido por 950 V-Bucks. Neymar, contudo, ainda não está presente no jogo. De acordo com uma página reconhecida por dar vazamentos certeiros sobre Fortnite, a skin do craque da seleção brasileira sairá em 43 dias a partir de hoje, sendo que se trata do traje secreto da season. Ainda se fala em duas versões de Neymar: com os uniformes de PSG (como na foto acima) e da Seleção do Brasil.