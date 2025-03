Neymar Jr. e o pai acionam a Justiça contra Any Awuada

A polêmica envolvendo Neymar Jr. e Any Awuada, conhecida como a "Ruiva do Job", ganhou novos capítulos nesta segunda-feira (24). Segundo o jornalista Ricardo Feltrin, a influenciadora será indiciada pela polícia e processada pelo jogador e seu pai, Neymar Pai, sob acusações de difamação, injúria e falsificação. Além disso, a situação envolve supostos vídeos comprometedores e uma alegada tentativa de silenciamento financeiro.

As acusações de Neymar e seu pai não são os únicos problemas que Any enfrenta. Ex-amigas da influenciadora também resolveram se manifestar, alegando que ela tem histórico de distorcer a realidade e a chamando de mitômana, um transtorno psicológico caracterizado por mentiras compulsivas.

O escândalo teve início quando o helicóptero de Neymar foi flagrado sobrevoando uma chácara no interior de São Paulo, levantando rumores de uma festa privada com garotas de programa. Any Awuada, cujo nome verdadeiro é Nayara Macedo, afirmou ter passado a noite com o jogador e outra pessoa. A situação se intensificou com a suposta tentativa de Neymar Pai de pagar R$ 80 mil para evitar a divulgação de um vídeo comprometedor.