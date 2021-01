Netflix divulga cenas inéditas de trilogias de filmes

A Netflix postou um vídeo em suas redes sociais onde aparecem cenas de todas as produções que serão lançadas no ano de 2021. Entre elas, cenas inéditas de filmes como o terceiro da franquia de “Para todos os garotos que já amei” e “Barraca do Beijo 3”.

Minha meta pra 2021? Lançar um filme novo por semana 💪. Aqui tem SÓ um gostinho do que vem por aí. pic.twitter.com/TXTwgLZWA1 — netflixbrasil (@NetflixBrasil) January 12, 2021

“Agora e para sempre, Lara Jean” foi gravado em segredo e as cenas do filme podem ser vistas em 0:48 segundos do vídeo. Baseado no último livro da trilogia da escritora Jenny Han, Lara Jean passará pelos mesmos questionamentos que viu sua irmã mais velha, Margot, passar. Ela deve decidir se vai para a faculdade ou fica com seu namorado, Peter.

Embora pronto, o longa não tem data para ser lançado. Diferente de “Barraca do Beijo 3” que deve ser lançado na plataforma entre junho e agosto deste ano.

Na trama, após conquistar o namorado dos sonhos, Elle tenta equilibrar o relacionamento à distância com inscrições para universidades e uma nova amizade com um colega de classe maravilhoso que pode acabar mudando tudo.