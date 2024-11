Neste feriado programação em Belém tem chegada de Papai Noel e muita lambada

Nesta sexta-feira, 15 de novembro, feriado de Proclamação da República, Belém estará recheada de eventos, para todos os gostos e idades. Como o final de semana terá “três dias” a programação ainda será mais extensa para quem resolveu ficar na capital paraense.

Para quem quer entrar no clima natalino, a partir das 16h ocorre o espetáculo "Parada Mágica no Noel", promovido pelo Shopping Grão-Pará. A primeira parte ocorre no estacionamento do empreendimento, no Fantástico Park, com entrada gratuita.

A partir das 18h, será realizada a “Carreata Mágica do Noel” que percorrerá ruas de Belém, com concentração às 17h, em frente ao Colégio Equipe, localizado na Almirante Barroso. Na chegada do Bom Velhinho no shopping, vai ocorrer shows de personagens, pirotecnia, música, dança e surpresas para todas as idades.

No clima natalino, ocorre também o "Natal Dourado e Bordô", no Boulevard Shopping, com atrações gratuitas, espetáculos musicais e experiências imersivas. O local tem uma árvore de 8 metros, montada sobre um gazebo iluminado que chega a 11 metros de altura. Dentro do gazebo, árvores invertidas e espelhos compõem um efeito visual diferente, um cenário perfeito para a chegada do Papai Noel.

O personagem principal do período natalino chega ao espaço dia 17, a partir das 18h. Ele será recebido com um espetáculo musical apresentado nas escadarias.

Para quem gosta de música paraense, a partir das 19h, ocorre a 20° edição da Roda de Lambada, no Boulevard da Gastronomia. Com o objetivo de levar a Lambada, gênero musical originário do Pará, para todas as pessoas, de maneira democrática e acessível, está edição conta com a discotecagem do Dinei Teixeira e a Radiola Poty, a participação do grupo de Carimbó Parásileiros e para findar a noite, Lambada Social Club.

Misturando Lambada com ritmos do Caribe, a Lambada Social Club é uma banda autoral paraense criada em março de 2023, que funde Guitarrada, Brega e Lambada com toques de música caribenha. Em 2024, o grupo contribuiu para a trilha sonora da série "Pssica" da Netflix, que estreia ano que vem, com o single "Égua do Calor!". Além de se apresentar em festivais locais de peso, como Psica e Boulevarte, a banda promove seu próprio evento, a Roda de Lambada, que já alcança a 20ª edição.

“Para essa edição tão simbólica, estamos preparando um repertório cheio de referências sonoras que todo o paraense cresceu ouvindo. Vamos trazer muitos sucessos do Caribe que são populares aqui na nossa região. Para quem ama dançar, será uma noite de muita festa”, disse Eduardo Barbosa, um dos fundadores do grupo.

Ele destaca a trajetória do projeto, que se mantém vivo durante todas essas edições: “Isso mostra como nossa música é poderosa. 20 edições de um evento 100% de música paraense e que promove de forma democrática o acesso à cultura ao povo da nossa cidade. Ver o Boulevard da Gastronomia lotado é sempre algo que nos deixa muito felizes”.

A 20° edição da Roda de Lambada é aberta ao público de forma gratuita. “O evento é gratuito. A gente sempre pede para o público uma contribuição no pix no valor que ele puder ajudar, quase como um valor simbólico. Mas no geral, o evento é aberto para todos que quiserem assistir o show”, acrescenta Eduardo.

Já na Casa Apoena, a banda Fruto Sensual promete uma noite cheia de emoção para viajar nas canções que todo paraense sabe de cor. No repertório, só as marcantes, como: “Está no ar”, “Siqueirão”, "Principe Negro É Um Show", "Itamaraty", "Luxuoso Jack Som", "Pop som", dentre outras.

A festa chamada de “Nas Ondas das Aparelhagens”, começa às 21h, e ainda conta com DJ JrMix no line. Os ingressos estão sendo vendidos no Sympla.

Ainda na vibe do Halloween, o Studio Pub promove a segunda edição do evento “Kwangyaween: Halloween + K-Pop + Audiovisual”. A experiência Kwangya será levada para a pista do local com os VJS Gomex, Dreey, Linhares, Sardz e Lesco.

Kwangya significa um universo compartilhado através de elementos de animações, avatares, webtoons e inteligências artificiais, que estão envolvidos globalmente em todos os mundos existentes.

Os ingressos estão sendo vendidos no Sympla.