Nego Nelson recebe alta após dias de internação: 'estou bem!'

Depois de dias de internação, o violonista e compositor paraense Nego Nelson, de 71 anos, recebeu alta hospitalar na tarde desta quarta-feira (11). Ele estava internado em um hospital em Batista Campos, em Belém, tratando de problemas de saúde derivados de doença cardíaca.

Nesse período, o músico foi víitma de fake news, e sua família teve que usar as redes sociais para desmentir boatos sobre uma piora no estao de saúde do músico. "Tive alta, estou bem, estou em casa!", escreveu Nelson.

Alguns boatos diziam que ele havia contraído Covid-19, enquanto outros chegavam a dizer que Nego Nelson havia morrido. "Gostaria de avisar que o músico Nego Nelson, que por sinal, é meu pai, está vivo! Está bem! Internado, sim, no Hospital Guadalupe com problemas relacionado ao rim, ao pulmão, ao coração, mas está estável, está medicado e com acompanhamento médico", disse Thiago Lobo, filho de Nelson, no Facebook, desmentindo ainda a suposta infecção pelo novo coronavírus.

De acordo com Alanyse Tavares, esposa do músico, ele conta com acompanhamento médico há anos para um diagnóstico de hipertrofia do ventrículo esquerdo, doença considerada comum e caracterizada pelo aumento da espessura do músculo da câmara do coração responsável por bombear o sangue para o corpo.