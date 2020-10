Nego do Borel posa com Duda Reis após polêmica: 'Minha futura mulher'

Nego do Borel mostrou que a relação com a noiva, Duda Reis, está muito bem, obrigado, mesmo após as polêmicas por causa do ensaio sensual com Anitta e as acusações do pai da atriz. O cantor publicou em seu Instagram, nesta sexta-feira (23), vídeos dos dois malhando na academia e dançando um funk dele mesmo, cujo refrão diz “minha futura mulher”, enfatizando o relacionamento do casal.

Ainda nesta sexta, ele compartilhou um vídeo curtindo um passeio de barco com Duda, cantando a música “Love Yourself”, de Justin Bieber. “Eu e a patroa”, escreveu na legenda.