Nazareno Tourinho completaria 87 anos nesta segunda-feira, 6

Nazareno Tourinho foi um autor premiado, membro da Academia Paraense de Letras (APL), que teve quase 30 obras publicadas, inclusive em outros idiomas. Se estivesse vivo, ele completaria 87 anos nesta segunda-feira, 6. Ele faleceu aos 83 anos, em 2018, sofria de câncer.

A data foi lembrada pelo prefeito Edmilson Rodrigues, nas redes sociais. Os dois foram amigos pessoais. Quando deputado estadual, Edmilson foi o autor da "Comenda do Teatro Paraense Nazareno Tourinho", da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. "Nazareno tinha o sonho de construir de construir um teatro popular em Belém. Espero que consigamos realizá-lo. Nazareno Tourinho, presente", escreveu.

No auge da carreira, teve peças teatrais encenadas no Rio de Janeiro e em São Paulo, como "Nó de Quatro Pernas" e "Fogo Cruel em Lua-de-Mel". Comunista, algumas de suas obras refletiam questões políticas, como a resistência a ditadura militar em "Lei é Lei e Está Acabado", a celebração à memória do ambientalista Chico Mendes em "O Herói do Seringal" e a revolução popular paraense em "Cabanagem".

Ele fundou em Belém o centro espírita Casa de Nazareno e escreveu vários livros sobre essa temática, como "Gotas de Espiritismo", "O Cristo", "A Ética Espírita sem Misticismo", "Kardec, Jesus e a Filosofia Espírita" e "Uma Nova Visão da Mediunidade", entre outros.

Foi um dos fundadores da Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores Espíritas, a qual dirigiu.