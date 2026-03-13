Nattan lança segunda parte do projeto 'Nattan In Vegas'

O cantor e multi-instrumentista Nattan lançou, nesta quinta-feira (12), a segunda parte do seu projeto 'Nattan In Vegas' em todas as plataformas digitais, apresentando três novas faixas ao público.

Entre as novidades, a canção 'Beber Pra Esquecer' é o grande destaque. A faixa é uma nova versão da clássica 'Volare (Cantare Oh Oh Oh)', de Felice Stare Lassu, que recebeu uma nova identidade pelas mãos do artista. Sua letra promete se tornar o novo hino das sextas-feiras.

Nesta canção, Nattan aposta em uma fusão marcante de ritmos, combinando flamenco, samba e o forró, que é a base de sua trajetória musical. A proposta reforça a versatilidade do cantor e sua capacidade de dialogar com diversos públicos, aproximando sonoridades brasileiras de influências internacionais.

Nattan comenta a fusão de ritmos

Nattan explica que a intenção foi trazer a música para o contexto brasileiro. "Quando pensamos nessa versão, a ideia era trazer a música para o nosso universo brasileiro, brincando com a letra ao deixando ela bem no ritmo do sextou. Unir esses estilos em uma música tão conhecida é um desafio e ao mesmo tempo algo que me sinto muito bem fazendo, eu amo explorar essa riqueza musical", afirmou o artista.

Outras faixas e o sucesso do projeto

Além do single principal, as canções 'Mordidinha no Pescoço' e 'Vontade de Prestar' também foram lançadas nas plataformas. Elas chegaram ao público no dia 12 de março, às 21h, ampliando o universo do projeto 'Nattan In Vegas', que já acumula quase 90 milhões de reproduções apenas nas cinco primeiras faixas disponíveis.

Gravação em Las Vegas e exportação cultural

O projeto audiovisual 'Nattan In Vegas' foi gravado no Omnia Nightclub, um dos clubes mais icônicos de Las Vegas, nos Estados Unidos, localizado próximo ao Caesars Palace. Com este trabalho, o artista se posiciona na exportação da cultura brasileira para o mundo, aproximando o forró e outros ritmos nacionais de referências globais.