Nattan e Zé Vaqueiro lançam faixa inédita e abrem projeto 'Paredão do Nattan'

Os cantores Nattan e Zé Vaqueiro lançaram a música inédita Aproveita Que Eu Tô Brigado, primeiro single do projeto audiovisual Paredão do Nattan. A faixa já está disponível nas plataformas digitais e marca o início de uma série de lançamentos do trabalho.

Gravado recentemente em Fortaleza, o projeto reúne diferentes nomes da música nordestina e aposta na mistura de ritmos e emoções. A canção de estreia traz um tom romântico e destaca a sintonia entre os artistas, representantes da nova geração do forró e do piseiro.

Com estilos distintos, Nattan aposta na irreverência e versatilidade musical, transitando por diferentes ritmos, enquanto Zé Vaqueiro mantém forte ligação com a vaquejada e o piseiro. A parceria resulta em uma faixa com forte apelo popular, pensada para ganhar destaque especialmente durante o período junino.

O projeto “Paredão do Nattan” apresenta um lado mais romântico do cantor, sem deixar de lado a energia característica de suas apresentações. A proposta é equilibrar emoção e animação, criando uma conexão com o público por meio de memórias afetivas e da identidade nordestina.

Além de Zé Vaqueiro, o audiovisual conta com participações de outros artistas, como Rey Vaqueiro, Edson Lima, Eduardo Costa e Wesley Safadão, ampliando o alcance e reforçando a grandiosidade do projeto.

A escolha da faixa de estreia, segundo a produção, é estratégica: a união entre Nattan e Zé Vaqueiro busca atingir diferentes públicos, mantendo como ponto em comum a valorização da cultura nordestina no cenário musical nacional.