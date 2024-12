Natal na Estação das Docas segue com programação cultural; confira

Inicia nesta quarta-feira, 18, a programação especial de Natal na Estação das Docas, que vai até o dia 25 de dezembro. Desde o dia 13, o local tem sido palco de atrações aos visitantes, de fora ou moradores do Pará. Durante esta semana, o público poderá aproveitar corais e cortejos, sempre abertos ao público

A primeira semana do Natal na Estação reuniu danças culturais, cantatas e cortejos animados. Para Eduarda Moraes, 26 anos, dançarina e modelo, o Pôr do Som especial de Natal agradou a pessoas de diferentes gostos. “Estou adorando a programação. É muito importante para nós mostrarmos aos turistas e às pessoas daqui o que é a nossa cultura, como vivemos, o que temos de bom para oferecer. Esse tipo de troca e aproximação com o público é algo realmente especial.”

No dia 18, quarta-feira, às 17h, a orla do Armazém 3 receberá a cantata do Coral Adulto da Igreja Adventista do 7° Dia do Marco, com músicas que vão alegrar o público criando uma atmosfera única. A Igreja Adventista está situada na Barão do Triunfo, 3590 e possui 2 grandes Corais, O Coral Marajoara que existe a 41 anos, com 50 coralistas atualmente, e o Coral Jovem com 30 coralistas.

“Este ano será a 1ª vez que os corais se apresentarão juntos na Estação das Docas, e estamos muito felizes com a oportunidade de levar esse espetáculo a um local tão especial de nossa cidade”, comenta Margriet Gregório, regente do Coral Marajoara.

Nos dias 21 e 22, sábado e domingo, a partir das 17h, a Estação será tomada pelo animado Cortejo Natalino que percorrerá o complexo, levando alegria, cores e música para todos que estiverem por lá.

Doe brinquedos – Desde o dia 13, os espaços administrados pela OS Pará 2000, a Estação das Docas, o Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna” e o Parque Zoobotânico Mangal das Garças receberão doações de brinquedos.

Para estimular ainda mais o espírito solidário, no dia 23, na Estação das Docas, será realizado um momento especial com a presença do Papai e Mamãe Noel, para fotos. A cada brinquedo doado a pessoa levará uma foto impressa como registro. A campanha para doação de brinquedos é do Projeto Liga do Bem, o qual há anos leva brinquedos no dia de Natal para centenas de crianças na estrada de Mosqueiro. Essa programação irá ocorrer próximo à árvore de Natal montada no Armazém 1, do complexo.

O Projeto Natal da Estação é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, através da Organização Social Pará 2000, que administra a Estação das Docas. A programação completa pode ser consultada nas redes sociais do espaço.

Programação completa

18/12 (quarta-feira) ​

18h – Coral Adulto da Igreja Adventista do 7 dia do Marco. (200 pessoas) – Local Orla do Armazém 3

21/12 (sábado)

17h – Cortejo natalino (O Boticário) – Armazéns e Orla

22/12 (domingo)

17h - Cortejo natalino (O Boticário) – Armazéns e Orla

23/12 (segunda-feira)

17h – Papai e Mamãe Noel

Local – Árvore montada no Armazém 1

Neste dia haverá uma campanha para doação de brinquedos da Liga do Bem.

A pessoa que doar um brinquedo, levará para casa uma foto impressa com o Papai Noel.

25/12 (quarta-feira)

16h - Parada de Natal

Funcionamento no Natal: Na semana das comemorações natalinas, a Estação funcionará normalmente, de 10h à 00h, tendo horário diferenciado apenas na véspera de Natal, dia 24, quando estará aberta de 10h às 15h, excepcionalmente.

Serviço:

Funcionamento na semana do Natal

23/12 (segunda-feira) – 10h à 00h

24/12 (terça-feira) – 10h às 15h *excepcionalmente

25/12 (quarta-feira) – 10h à 00h

26/12 (quinta-feira) – 10h à 00h