Nasce o primeiro filho de Nattanzinho Lima; veja

Nasceu na manhã desta segunda-feira (12), o primeiro filho de Natanzinho Lima, Ravi Leão, fruto de seu casamento com Karolly Rayssa. O bebê nasceu às 6h18, com mais de 3kg e 49cm. A primeira imagem de Ravi foi publicada pelo cantor sergipano, que comemorou a chegada de seu herdeiro ainda no hospital, publicando uma touca de recém-nascido.

VEJA MAIS

Ainda nas redes sociais, os pais de Ravi publicaram imagens do seu nascimento, incluindo a primeira imagem do rosto do recém-nascido na maternidade. Em seu story do Instagram, Natanzinho Lima escreveu: “Ravi Leão nasceu, família. Toda honra e toda glória seja dada a Deus”, disse ele. As fotos mostraram a emoção dos pais durante o nascimento de Ravi e o trabalho da equipe médica responsável.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)