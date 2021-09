Nas cores Preto e Branco, videoclipe paraense aborda autoconhecimento

BAH lança nesta quinta-feira (16) o videclipe "O Salto". As canções, para ela, são a ponte entre o seu eu verdadeiro e o seu eu ilusório. “Acredito que quando a gente aprende a ressignificar algumas dores e inseguranças, a gente dá um salto de entendimento sobre nós mesmos e sobre a vida”, diz BAH.

O videoclipe apresenta a escrita como portal de uma viagem ao inconsciente, sendo este um lugar onde BAH encontra com fragmentos de si mesma representadas pelas dançarinas Taynara Garcia e Thamyres Monteiro. "Primeiro nós sentimos a música, depois viramos a música, depois viramos luz e sombra, medos, viramos parte da BAH”, diz a dançarina Thamy. Taynara complementa “Luz, escuridão, certezas e receios, sentimentos paralelos que se completam e dançam dentro de uma artista intensa da cabeça aos pés que com o tempo se tornou lindamente familiar, por vezes me vi naquele lugar, também fui BAH”.

O projeto selecionado pelo Edital de Música da Lei Aldir Blanc Pará e a produção do clipe foi realizada pela Negritar Filmes e Produções, produtora audiovisual paraense 100% negra, e contou com roteiro e direção de Joyce Cursino, assistência de direção de Mayara Coelho, direção de fotografia de Suane Barreirinhas, produção de Tamara Mesquita e Aline Vieira, arte de Joyce Cursino, Tamara Mesquita e RehSignificando, figurino de Marina di Gusmão, maquiagem de Day Craveiro, Johann Marlos e Carol Tavares, elétrica de José Carlos, edição de Saturação, still de Geovana Mourão e no elenco as dançarinas Taynara Taynara Garcia e Thamyres Monteiro. A obra contou ainda com apoio do Taba d’Comédia, Lívia Duarte e Fumbel.

Um dos cenários do videoclipe é símbolo da Belle Époque de Belém, o Palacete Bolonha.

Uma das locações escolhidas para o videoclipe foi o Palacete Bolonha, que por conta de sua diversidade de estilos, consegue agregar, em um só lugar, diferentes universos em que BAH transita em busca de sua verdade. “Acredito que só posso alcançar a realização pessoal e a felicidade quando conhecer profundamente a mim mesma e, com isso, encontrar a verdade, não qualquer verdade ou a verdade suprema, mas a minha verdade”, afirma BAH. A cantora acredita que essa descoberta é importante para que ela tenha consciência de quem ela é e o que veio fazer neste mundo.

Versão em Libras

A música “O Salto” também ganhou uma versão em libras que será lançada no dia 23 de setembro. O trabalho foi realizado pelo intérprete Rodrigo Souza, que afirma ter sido uma proposta inclusiva e inovadora. ‘É muito importante democratizar o acesso de produções audiovisuais para as pessoas surdas. É direito dessa população consumir cultura e entretenimento. Existe um mito de que pessoas surdas não consomem música, mas isso é uma grande inverdade. As pessoas surdas só precisam de acessibilidade por meio da Libras. Considero essa produção um grande salto para a acessibilidade local nas produções audiovisuais”, diz Rodrigo.

Serviço:

Lançamento do videoclipe “O Salto”

Data: 16/09/2021 - Quinta-feira

Horário: 12h15