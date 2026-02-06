Narrada por Ney Matogrosso, série de animação 'O Menino que Engoliu o Sol' estreia no Sesc TV

O SescTV estreia neste mês de fevereiro a série de animação O Menino que Engoliu o Sol. A produção, narrada por Ney Matogrosso e dirigida por Patrícia Alves Dias, transporta para o Pantanal uma narrativa sobre a infância, sua relação com a natureza, memória e afetos, sendo exibida aos sábados, às 10h.

Inspirada no livro homônimo de Ricardo Pieretti Câmara, no imaginário poético de Manoel de Barros e no mito do fogo do povo indígena Guató, a obra conta com 13 episódios de sete minutos, com reapresentações ao longo da semana.

Detalhes dos Primeiros Episódios

O episódio de estreia, “Ácó Cene”, que será exibido neste sábado, 07, apresenta o protagonista Manoel. O menino desperta diariamente disposto a brincar com tudo o que vive e com aquilo que parece imóvel, como rios, insetos, plantas e silêncios. Seu companheiro mais próximo é um peixe-cachorro, e o rio se revela como espaço de descoberta e acolhimento. À noite, a avó Donana o acolhe do medo do escuro, apostando no afeto, no cuidado e na imaginação como formas de proteção.

Em 14 de fevereiro, “Ácó Dùni” mostra as transformações da natureza. A saracura anuncia a chuva, os insetos se multiplicam e o corpo do menino responde. A dor de barriga de Manoel mobiliza os saberes tradicionais, o benzimento e a escuta atenta da avó, revelando uma infância conectada a práticas ancestrais, em que corpo, ambiente e cuidado se entrelaçam.

Já em 21 de fevereiro, o episódio “Ácó Cùmu” acompanha as manhãs de Manoel, marcadas pelo faz-de-conta. O vento ganha rabo, o bosque se enche de águas improváveis e ariranhas brincam no rio. O prolongamento do dia surge como estratégia para manter a noite distante, enquanto Donana segue atenta, criando rituais cotidianos para impedir que o medo encontre espaço.

Para encerrar a programação do mês, “Ácó Rékai”, exibido em 28 de fevereiro, apresenta manhãs atravessadas por “falas intermináveis de silêncio” e pela vivência escolar. No ambiente, convivem crianças, garças, borboletas e o próprio Pantanal. À noite, quando o medo ameaça retornar, o céu se ilumina com vagalumes, oferecendo ao menino uma nova forma de atravessar a escuridão.

Reconhecimento e Mensagem da Série

A produção foi finalista do Japan Prize 2020, uma das mais tradicionais premiações internacionais dedicadas a conteúdos educativos. O Menino que Engoliu o Sol reforça o compromisso do SescTV com obras que respeitam a inteligência da infância e ampliam o repertório sensível de crianças e adultos.

Ao transformar o Pantanal em território de escuta, poesia e imaginação, a série convida o público a desacelerar o olhar e redescobrir o mundo a partir do afeto.

Serviço e Ficha Técnica

Série: O Menino que Engoliu o Sol

O Menino que Engoliu o Sol Direção: Patrícia Alves Dias

Patrícia Alves Dias Narração: Ney Matogrosso

Ney Matogrosso Origem: Brasil, 2020

Brasil, 2020 Episódios: 13, de 7 minutos cada

13, de 7 minutos cada Classificação indicativa: Livre

Livre Exibição na TV (SescTV): Sábados, às 10h

Sábados, às 10h Reapresentações: Domingos, às 17h30; Segundas, às 15h; Terças, às 9h; Quintas, às 18h15