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'Não tenho pendor à imortalidade', diz Hatoum ao tomar posse na ABL

Milton Hatoum é autor de nove livros de ficção, além de tradutor, professor e arquiteto

Estadão Conteúdo

Milton Hatoum, um dos grandes nomes da literatura contemporânea e vencedor de três prêmios Jabuti, tomou posse na noite de sexta-feira (24) da cadeira de número seis da Academia Brasileira de Letras (ABL).

O escritor amazonense, de 73 anos, assume o posto que pertencia ao jornalista Cícero Sandroni, falecido em junho do ano passado.

Hatoum é reconhecido por nove livros de ficção, além de sua atuação como tradutor, professor e arquiteto. Ele também foi colunista do Estadão entre 2008 e 2022, onde abordava temas como literatura e cidades.

Visão sobre a imortalidade e incentivo de colegas

Durante a cerimônia, Hatoum expressou, bem-humorado, sua visão sobre a imortalidade: "Não tenho pendor à imortalidade, não estava no meu horizonte ser imortal". Ele acrescentou: "Acho que imortais são os clássicos, e nunca tive pretensão de escrever clássicos."

O novo imortal da ABL revelou ter sido persuadido e incentivado por colegas, como a escritora Ana Maria Machado, que relembrou o início das sondagens em seu discurso de boas-vindas. Na época, Milton Hatoum estava envolvido na concepção da trilogia "O Lugar mais Sombrio".

Essa trilogia é um drama familiar ambientado durante a ditadura militar, composta pelos títulos "A Noite da Espera" (2017), "Pontos de Fuga" (2019) e "Dança dos Enganos" (2025).

Defesa da literatura na Academia

Saudado como um "escritor escritor" em uma instituição cada vez mais aberta a profissionais de outras atividades, Hatoum elogiou a diversidade. Ele, no entanto, lembrou a natureza fundamental da ABL: "É uma Academia Brasileira de Letras, a casa de Machado de Assis".

O autor enfatizou a importância de manter a literatura como ponto central da Academia. "Não necessariamente é preciso privilegiar a literatura, mas ela precisa ter um lugar cativo", declarou. Seu esforço, desde o primeiro romance, é "falar sobre literatura, tentar formar leitores".

As informações contidas nesta matéria são do jornal O Estado de S. Paulo.

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LITERATURA/ABL/MILTON HATOUM/POSSE
Cultura
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