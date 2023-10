Namorado modelo de Pedro Sampaio posta só de toalha com novo visual e DJ reage

Com um visual novo e o cabelo mais curtinho, Henrique Meinke surgiu no Instagram usando apenas um toalha. Nas imagens, o modelo de 22 anos aparece cuidando da pele e do cabelo. Não demorou para Pedro Sampaio reagir à postagem do namorado.

Segundo o comentário de Pedro, "Caprichoso, cuidadoso e amoroso. Um bom moço, estudioso, atencioso. Corajoso, companheiro, verdadeiro", postou o DJ, citando versos da música "Piloto", da cantora Flora Matos.

Muitos seguidores também deixaram mensagens, fazendo referência ao namoro dos dois. "Tem razão de Pedro ser apaixonado", "Pedro Sampaio tem muita sorte", "Vocês são lindos juntos" foram alguns deles.

Pedro Sampaio Meinke estão juntos há cerca de um ano, mas vinham levando o relacionamento de forma discreta. O namoro foi revelado publicamente em março deste ano. No início do mês, eles fizeram uma viagem para Fernando de Noronha.