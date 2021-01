Namorada do sertanejo Marlon expõe ataques: 'Tomara que você morra'

A atual companheira de Marlon, Maria Clara, expôs os ataques que vem recebendo na internet após a polêmica separação do cantor de sua ex-mulher, Letícia Oliveira.

A polêmica ocorre pela rapidez com que o casal assumiu o namoro, sob acusações de Letícia, que era amiga de Maria Clara, de traições durante o casamento. A briga piorou quando o novo casal anunciou que esperava seu primeiro filho, segundo Maria Clara, já de 6 meses, mas Marlon e Letícia se separam apenas em novembro.

Na noite dessa segunda (11), a psicanalista desabafou sobre os ataques que vem recebendo desde que a história "estourou" na internet, compartilhando as mensagens que recebia: "Tomara que você morra no parto. Gentinha igual a você merece todo o sofrimento do mundo", afirma um dos ataques.

Em resposta, Maria criticou os haters por "destilarem veneno" e "comprarem uma briga que não é deles", justificando ainda que esse é o motivo pelo qual ela restringiu os comentários em suas postagens na rede social.

"Muitas pessoas me perguntam porque que eu não libero comentários nas fotos, eu vou postar aqui e mostrar o porque, de algumas mensagens que eu recebo, quem sabe assim as pessoas ficam um pouco mais inibidas de mandar", torceu.