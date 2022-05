Namorada de ex-ator de 'Chiquititas' leva vida discreta após o crime

Diferente de Rafael, que ficou famoso desde criança devido a comerciais, Isabela não era conhecida do grande público, até o crime acontecer em 2019. "Só queríamos ser livres para amar, sem medida. Queríamos explorar o mundo e explorar a vida. Crescer lado a lado, como um só", afirmou Isabela em uma homenagem feita ao namorado nas redes sociais na época do assassinato.

Meses depois do crime, ela compartilhou em seus stories uma tatuagem feita em homenagem a Rafael. O desenho diz "together, always", que em tradução literal significa "juntos, sempre".

Nas redes sociais, hoje, Isabela é discreta e não dá muitos detalhes sobre o que estuda ou trabalha. A jovem geralmente compartilha selfies e imagens em contato com a natureza.

Em entrevista ao "Repórter Record Investigação", em 2020, Isabela contou detalhes da noite do crime. "Ele [Paulo Cupertino] me puxou e falou 'entra', me puxou para dentro. Aí o Rafa (disse): 'Não, calma, vamos conversar'. Aí depois não teve mais conversa nenhuma e acabou, foi tiro para todo lado", revelou Isabela. Ela disse que sua primeira reação foi tentar socorrer Rafael. "Minha primeira reação foi recolher o Rafa, pegar ele. Eu coloquei ele deitado assim no meu colo". A vida após o crime Um ano depois do crime, em 2020, em entrevista a Record, Isabela falou sobre a decisão de se isolar um pouco e bloquear desconhecidos das redes sociais..